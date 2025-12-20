آغاز پویش یلدای مهربانی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر دستجردی، به خبرنگاران گفت: پویش یلدای مهربانی می کوشد تا در آستانه شب یلدا، برای خانوادههای بی سرپرست، ایتام و معلولین تحت پوشش بهزیستی بستههای غذایی و سفره یلدا تهیه و تأمین نماید.
وی با قدردانی از مشارکتهای همیشگی خیرین و مردم نیکوکار و خیراندیش استان کرمان افزود: کمکهای نقدی و غیرنقدی نیکوکاران و خیرین زمینه کاهش مشکلات اقتصادی نیازمندان را فراهم میکند.
دستجردی، ادامه داد: خیرین عزیز میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره کارت مجازی ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۹۴۶۰۸۶ و یا از طریق درگاه اینترنتیhttps//mosharekat.behzisti.ir و کد دستوری# ۱۴۰۰۰ *۶۶۵۵* واریز کنند.
معاون مشارکتهای مردمی و ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی بهزیستی کرمان یادآور شد: خیرین همچنین میتوانند کمکهای غیرنقدی خود را به ادارات بهزیستی، خیریهها و مراکز نگهداری شبانه روزی و همچنین مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی در سراسر استان تحویل دهند و شماره تلفن ۹۱۳۶۵۱۱۵۴۰و ۰۹۱۳۳۴۰۷۰۵۶ آماده پاسخگویی و راهنمایی خیرین عزیز هستند.
