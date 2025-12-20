سرهنگ محمد مهدی نیازمند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن شب یلدا، از برنامهریزی در اجرای «پویش یلدای مهربانی»، گفت و اظهار کرد: این حرکت در سراسر استان توسط دانشآموزان بسیجی در حال شکلگیری است.
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه گیلان افزود: در این پویش، دانشآموزان با کمک خانوادهها و اولیای مدارس، بهویژه همکلاسیها و دوستان خود، بستههای یلدایی را برای خوشحال کردن همنوعان فراهم کردهاند.
وی تصریح کرد: امروز معاونت سما با همکاری دانشآموزان و خانوادهها بیش از ۶۰۰ بسته یلدایی تهیه کرده و در حال توزیع میان افراد کمبرخوردار است.
سرهنگ نیازمند گفت: این اقدام علاوه بر تأمین نیازهای مادی، پیامآور همدلی، امید و شادی در یکی از سنتیترین شبهای ایرانی است.
