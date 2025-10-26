به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی و مفصل استاندار اصفهان با مردم، معتمدان محلی و مسئولان اجرایی شهرستان ورزنه صبح شنبه با تصویب ۳۳ مصوبه اجرایی در حوزههای آب، کشاورزی، انرژی، تسهیلات بانکی و زیرساختی به پایان رسید. در این دیدار، جمالینژاد ضمن استماع مستقیم دغدغههای مردم شرق اصفهان، بر ضرورت حمایت قاطع از خانوارهای کشاورز و دامدار در شرایط تشدید خشکسالی تأکید کرد.
مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در نخستین محور سخنان خود از اجرای فوری برنامه جبران خسارات عدم کشت در سال آبی جاری خبر داد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی و استانداری مکلف شدند خسارت عدم کشت را تأمین و پرداخت کنند تا بخشی از آسیبهای معیشتی کشاورزان جبران شود.
وی همچنین از تمدید مجوز چاههای اضطراری در اراضی ورزنه و مرتعداری خبر داد و گفت: شرکت آب منطقهای و جهاد کشاورزی موظفند با بازدید میدانی، نسبت به تجهیز و تمدید بهرهبرداری این چاهها اقدام کنند.
وی اضافه کرد: کشاورزان شرق اصفهان در سال جاری از پرداخت هرگونه عوارض، آببها و حقالنظاره معاف شدند و پروانه چاههای سطحی آنان بدون نیاز به نصب کنتور هوشمند تمدید خواهد شد.
توسعه زیرساخت و انرژی
استاندار اصفهان در بخش انرژی، ایجاد نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی توسط شرکت فولاد مبارکه را از مهمترین تصمیمات این نشست دانست و گفت: این پروژه با هدف توسعه پایدار و در قالب مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ استان اجرا میشود و بهرهبرداری آن به شرکت تعاونی فراگیر مردمی واگذار خواهد شد.
وی افزود: در همین راستا، فولاد مبارکه موظف شد پروژههای مشترک چون فرهنگسرای ورزنه و طرح بازچرخانی آب استخرهای پرورش ماهی را نیز با هماهنگی شهرداری و استانداری تکمیل کند. همچنین شرکت توزیع برق استان مأمور شد تأمین برق موقت برای استخرهای پرورش ماهی را در دستور کار قرار دهد.
پیگیری تسهیلات مالی و اشتغال روستایی
جمالینژاد با تأکید بر رفع موانع مالی و بانکی گفت: برای تأمین تسهیلات مورد نیاز بخشهای مختلف، جلسهای در استانداری با حضور مدیران بانکها، بنیاد برکت، بنیاد علوی و صندوق کارآفرینی امید تشکیل میشود.
وی افزود: معاونت اقتصادی استانداری موظف شد تمدید وامهای کشاورزان را از طریق بانکهای عامل پیگیری کند.
استاندار همچنین از تخصیص تسهیلات سه میلیارد تومانی به شرکت تعاونی روستایی والفجر برای ایجاد روستا بازار و حمایت از شرکت توسعه و عمران ورزنه با چهار هزار عضو خبر داد.
تمرکز بر زیرساختهای عمرانی و اداری
وی گفت: به منظور ارتقای سطح خدماترسانی در شرق اصفهان، استانداری و بنیاد مسکن موظف شدند قیر رایگان برای آسفالت معابر و همچنین تجهیزات عمرانی، ماشینآلات خدماتی و آتشنشانی را از سازمان شهرداریها و دهیاریها تأمین کنند.
جمالی نژاد تصریح کرد: در بخش اداری نیز مقرر شد سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با هماهنگی دستگاههای اجرایی، نیرو، ساختمان و تجهیزات مورد نیاز برای استقرار ادارات دولتی در ورزنه را آماده سازد.
وی از احداث ستاد فرماندهی انتظامی و کلانتریهای بخش مرکزی و رودشت به عنوان مطالبه جدی مردم یاد کرد و گفت: این پروژهها با همکاری فراجا و استانداری پیگیری میشود.
استاندار اصفهان با انتقاد از طبقهبندی شهرستان به عنوان منطقه برخوردار، تأکید کرد: ورزنه باید با نگاه محرومیتی بازشناسی شود و طرحهای پیشران آن در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرد.
وی خواستار روحیه جهادی و پیگیری مستمر مدیران شد و افزود: مصوبات این نشست نقشه راه توسعه شرق اصفهان است و اجرای دقیق آن، نشانه عزم دولت برای بازسازی معیشت مردم و احیای ظرفیتهای منطقه خواهد بود.
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