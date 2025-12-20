  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۳

مدارس و دانشگاه های استان بوشهر فردا تعطیل است؛ دورکاری ادارات

بوشهر- معاون استاندار بوشهر گفت: روز یکشنبه مدارس و دانشگاه‌های استان بوشهر غیرحضوری و ادارات به صورت دورکاری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین اسلامی راد گفت: با توجه به وقوع شرایط اضطرار، گرد و غبار و صدور هشدار سطح قرمز توسط اداره کل هواشناسی و گزارش اداره کل حفاظت‌محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی و اعلام نظر کارگروه مربوطه و تأیید استاندار، روز یکشنبه ۳۰ آذر ماه، فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر، غیرحضوری است و ادارات و دستگاه‌های اجرایی (به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسانی و امدادی) نیز به صورت دورکاری خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر افزود: فعالیت بانک‌ها را کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تعیین خواهد کرد.

