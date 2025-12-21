محمدرضا دشتیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری کلاسهای تقویتی کنکور در جزیره خارگ به منظور توانمندسازی دانشآموزان خبر داد.
وی با بیان اینکه این کلاسها با همکاری مدیر منابع انسانی و آموزش شرکت پایانههای نفتی ایران برگزار میشود، گفت: این برنامه در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و با هدف ارتقای سطح علمی دانشآموزان جزیره خارگ، کاهش نابرابریهای آموزشی و افزایش شانس موفقیت آنان در کنکور سراسری اجرا شده است.
دشتیزاده افزود: در این دورههای آموزشی از اساتید مجرب و برنامهریزی آموزشی منسجم استفاده شده تا دانشآموزان بتوانند با تقویت بنیه علمی خود، آمادگی بیشتری برای حضور در آزمون کنکور کسب کنند.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به آموزش در مناطق خاص و کمتر برخوردار اظهار کرد: حمایت از دانشآموزان مستعد جزیره خارگ، سرمایهگذاری برای آینده کشور و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار است.
مدیر عملیات عمومی خارگ در پایان خاطرنشان کرد: شرکت پایانههای نفتی ایران همواره تلاش کرده است در کنار انجام وظایف تخصصی، با اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی، نقش مؤثری در ارتقای سطح علمی و اجتماعی جامعه محلی جزیره خارگ ایفا کند.
نظر شما