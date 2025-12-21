بوشهر در محاصره ریزگردها؛ شاخص کیفیت هوا از مرز خطرناک ۵۰۰ گذشت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طی روز گذشته و امروز، آسمان استان بوشهر با لایه‌ای غلیظ از گرد و غبار پوشیده شد؛ پدیده‌ای که دید افقی را به‌شدت کاهش داد و کیفیت هوا را در وضعیت قرمزِ تیره قرار داد.

داده‌های سامانه‌های پایش آنلاین نشان می‌دهد شاخص کیفیت هوا (AQI) در برخی ایستگاه‌ها به عدد ۵۰۰ رسیده؛ عددی که در طبقه‌بندی جهانی به‌معنای «خطرناک» است و قرار گرفتن در فضای باز می‌تواند آثار فوری و جدی بر سلامت انسان داشته باشد.

داده‌های سامانه پایش کیفی هوا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۳۰ آذرماه نشان می‌دهد که شاخص آنلاین کیفیت هوا در ایستگاه پایش هوا در پارس جنوبی (پارس ۲) در شهرستان کنگان روی ۲۱۳ است که بیانگر هوای بسیار ناسالم است.

همچنین شاخص ایستگاه پارس یک در نخل تقی شهرستان عسلویه روی ۲۲۲ یعنی وضعیت هوای بسیار ناسالم قرار گرفته است.

شاخص در ایستگاه پارس یک در بیدخون شهرستان عسلویه روی ۵۰۰ یعنی وضعیت خطرناک است و افراد باید از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری ورزند.

شاخص در دشتستان نیز عدد ۲۳۶ یعنی وضعیت هوای بسیار ناسالم را نشان می‌دهد و شاخص در بوشهر عدد ۴۲۲ را نشان می‌دهد یعنی وضعیت خطرناک است و افراد باید از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری ورزند.

شاخص بین صفر تا ۵۰ نشان دهنده هوای پاک و سالم برای همه افراد است و شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد و افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ وضعیت ناسالم است که گروه‌های حساس و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص‌های ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز وضعیت ناسالم را برای برای همه گروه‌های سنی نشان می‌دهد و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص بیان ۲۰۱ تا ۳۰۰ بیانگر هوای بسیار ناسالم است که افراد باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند. در صورتی که شاخص بین ۳۰۱ تا ۵۰۰ باشد وضعیت خطرناک است و افراد باید از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری ورزند.

هشدار سطح قرمز صادر شد

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانگونه که پیش‌بینی شده بود، شاهد حضور پرتراکم ریزگردها در سطح استان بوشهر هستیم.

پیام مساعدی با بیان اینکه هشدار سطح قرمز برای بروزهای شنبه و یکشنبه در استان بوشهر صادر شده بود، افزود: نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای به استان موجب کاهش دید نسبی شده است.

وی با بیان اینکه گرد و خاک تا فردا در استان بوشهر ادامه دارد بیان کرد: اختلال در ترددهای شهری و جاده‌ای، اختلال در پروازها، خسارت به برخی زیرساخت‌ها مانند خطوط انتقال برق از اثرات این وضعیت است.

مدیرکل هواشناسی بوشهر با تاکید بر لزوم خودداری از تردد غیر ضروری در سطح شهر برای عموم به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران خواستار توجه و احتیاط لازم در ترددهای برون شهری شد.

مساعدی با تاکید بر لغو سفرهای غیر ضروری، خواستار احتیاط در رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه، خودداری از فعالیت‌های تفریحی و ورزشی در فضای باز شد.

در شهر بوشهر، تراکم ریزگردها به‌حدی بود که برخی از شهروندان از سوزش چشم، تنگی نفس و سردرد شکایت داشتند. شرایط مشابهی نیز در عسلویه گزارش شد؛ شهری صنعتی که به‌طور معمول نیز با چالش‌های زیست‌محیطی مواجه است و امروز ترکیب آلودگی صنعتی و ریزگردها، وضعیت هوا را به مرز بحرانی رسانده است.

دورکاری ادارت و غیرحضوری شدن مدارس

بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استان استان بوشهر، با توجه به شدت آلودگی و پیش‌بینی تداوم آن در ساعات آینده، همه ادارات استان بوشهر امروز یکشنبه به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.

همچنین فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان غیرحضوری است و آموزش مدارس به‌صورت غیرحضوری دنبال می‌شود.

این تصمیم با هدف کاهش مواجهه مستقیم مردم، به‌ویژه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار اتخاذ شده است.

هشدارهای بهداشتی و توصیه‌ها

یک پزشک متخصص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایطی که شاخص هوا به بالای ۳۰۰ می‌رسد، حتی افراد سالم نیز در معرض خطر قرار دارند و فعالیت بدنی در فضای باز می‌تواند منجر به بروز علائم حاد تنفسی شود.

دکتر خدیجه حیاتی اضافه کرد: در وضعیت فعلی با شاخص ۵۰۰، باید ضمن خودداری کامل از تردد و فعالیت در فضای باز مگر در موارد کاملاً ضروری، از ماسک‌های استاندارد در صورت خروج از منزل استفاده شود.

وی ادامه داد: پرهیز بیماران تنفسی و قلبی از هرگونه مواجهه مستقیم با هوای آزاد و بسته نگه‌داشتن درها و پنجره‌ها و استفاده از دستگاه‌های تصفیه هوا در محیط‌های بسته از دیگر نکات ضروری است.

منشأ اصلی این توده ریزگردها ترکیبی از کانون‌های گرد و غبار فرامنطقه‌ای و شرایط جوی ناپایدار در جنوب کشور است. وزش بادهای نسبتاً شدید در لایه‌های پایین جو، موجب انتقال حجم بالایی از ذرات معلق به استان بوشهر شده است.

هرچند پیش‌بینی‌ها از احتمال کاهش تدریجی غلظت گرد و غبار در روزهای آینده حکایت دارد، اما استمرار این شرایط در کوتاه‌مدت دور از انتظار نیست.

آنچه امروز در استان بوشهر رخ داده، زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی و مدیریت محیط‌زیست در مناطق جنوبی کشور است.

رسیدن شاخص کیفیت هوا به عدد ۵۰۰، نشان‌دهنده وضعیتی است که حتی اقدامات کوتاه‌مدت حفاظتی نیز اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.

تا بازگشت شرایط به وضعیت ایمن، همراهی شهروندان با توصیه‌های بهداشتی و تصمیمات مدیریتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آسیب‌ها خواهد داشت.