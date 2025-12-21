ثبت ۶۰ کانون فرهنگی و تبلیغی استان سمنان در سامانه «سمپاد»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری صبح یکشنبه در نشست مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی استان سمنان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود با اشاره به جایگاه کانونهای فرهنگی تبلیغی در منظومه مأموریتهای فرهنگی، این کانونها را از مهمترین ظرفیتهای حلقه میانی در زیستبوم فرهنگی استان دانست و بر ضرورت عبور از رویکردهای صرفاً شکلی و آماری در حوزه تشکلها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کارآمدی کانونهای فرهنگی در گرو ساماندهی، توانمندسازی و اتصال هدفمند به شبکههای مأموریتی سازمان است، تصریح کرد: کانونها زمانی میتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که مبتنی بر ظرفیتهای انسانی، مأموریتمحور و متصل به فرآیندهای تصمیمسازی و اجرا در میدان فرهنگ باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان یکی از چالشهای اساسی این حوزه را فقدان مدل روشن آموزش و توانمندسازی متناسب با تنوع مأموریتی کانونها دانست و افزود: با توجه به گستره فعالیت کانونها در حوزههایی همچون تربیت، معارف دینی، نهجالبلاغه، مهدویت، رسانه، خانواده و آسیبهای اجتماعی، لازم است الگوهای آموزشی متکثر، هدفمند و متناسب با اقتضائات هر حوزه طراحی شود.
موضوع پایش، شناسایی و سطحبندی کانونهای فرهنگی تبلیغی استان سمنان از دیگر موضوعاتی بود که قنبری به آن اشاره داشت و گفت: بر اساس آمار ارائهشده، ۶۰ کانون در سامانه سمپاد به ثبت رسیدهاند.
وی افزود: مقرر شده با انجام پایش اولیه و سپس پایشهای عمیقتر، وضعیت فعالیت، میزان اثرگذاری و نیازهای راهبردی آنها بهصورت دقیق احصا شود.
حضار در این نشست بر ضرورت شفافسازی فرآیند صدور مجوز، تسهیل نظام ارتباطی، ارتقای نظام گزارشدهی و ایجاد بسترهای مشترک تعامل و همافزایی میان کانونها تأکید کردند همچنین شبکهسازی، تبادل تجربه، برگزاری نشستهای منظم و گفتوگوی مسئلهمحور را از الزامات ارتقای حکمرانی فرهنگی در سطح استان به عنوان دیگر مبحث این نشست مورد تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین در این نشست انتخابات هیئترئیسه مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی استان برگزار شد که بر اساس آرای اعضا، سید محمدرضا حسینی بهعنوان رئیس مجمع انتخاب شد. همچنین باقری بهعنوان نایبرئیس، اکبری بهعنوان دبیر و آقاحسینی بهعنوان مسئول امور مالی مجمع معرفی شدند.
