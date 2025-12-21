حضور پررنگ ووشوکاران دختر قم در آزمون نهایی تیم ملی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دروناردویی تیم ملی ووشو بانوان کشور از امروز ۳۰ آذرماه به میزبانی آکادمی ملی ووشو آغاز شده و تا دوم دیماه ادامه خواهد داشت، مرحلهای که نقش تعیینکنندهای در انتخاب ترکیب نهایی تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان در شهر چنگدو چین دارد.
در این اردو، هفت ووشوکار دختر از استان قم در بخش تالو و در ردههای سنی مختلف حضور یافتهاند و در فضایی رقابتی، عملکرد فنی خود را برای جلب نظر کادر فنی تیم ملی به نمایش میگذارند.
در رده سنی نونهالان تالو، سارا جانقلی، پرنیس اسمعیلی، ویانا زلفیگل، سارینا علیمحمدی و دنیز فیضآبادی بهعنوان نمایندگان استان قم در این اردو به تمرین و رقابت مشغول هستند و برای تثبیت جایگاه خود در ترکیب نهایی تلاش میکنند.
همچنین در رده نوجوانان، فاطمه حسینی و در رده جوانان تالو، نیایش قمری دیگر ووشوکاران قمی حاضر در این مرحله از اردو هستند که با انگیزه بالا و تمرکز فنی، تمرینات خود را زیر نظر مربیان تیم ملی دنبال میکنند.
این مرحله از اردوی تیم ملی، یکی از حساسترین مراحل آمادهسازی و گزینش نفرات به شمار میرود و عملکرد ورزشکاران در آن، نقش مستقیمی در تعیین ترکیب نهایی تیم ملی بانوان برای حضور در آوردگاه جهانی ووشو خواهد داشت.
حضور پرشمار ووشوکاران قمی در این اردو، نشاندهنده ظرفیت بالای این استان در رشته ووشو بانوان و نتیجه برنامهریزی، تلاش مستمر مربیان و پشتکار ورزشکاران در سطوح پایه و قهرمانی است.
