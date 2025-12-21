به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه با هدف تکریم نهاد خانواده، حمایت از جمعیت و تقویت نشاط اجتماعی و به مناسبت شب یلدا طراحی شده و در کنار جنبه‌های سرگرمی، بر کار گروهی، همدلی و مشارکت اجتماعی تأکید دارد.

این اثر در ابعاد تقریبی ۲ در ۶ متر به‌صورت افقی طراحی شده و شامل ۸۴ قطعه پازل در ۶ ردیف و ۱۴ ستون است، به‌گونه‌ای که چهار گروه می‌توانند به‌صورت هم‌زمان و مشارکتی در تکمیل آن نقش‌آفرینی کنند.

ابعاد هر قطعه پازل ۳۰ در ۴۰ سانتی‌متر بوده و ساختار آن بر روی چوب ۱۵ میلی‌متری با چاپ لمینتی و ضد خش اجرا شده است که امکان استفاده مکرر و جابه‌جایی آسان را فراهم می‌کند.

این ابر پازل قابلیت اجرا در فضاهای سرپوشیده و فضاهای باز شهری از جمله بوستان‌ها را دارد و به عنوان یک بازی میدانی فرهنگی، بستر مناسبی برای تعامل اجتماعی خانواده‌ها فراهم می‌سازد.

مفاهیم محوری به‌کاررفته در طراحی این پروژه شامل صله رحم، همدلی اجتماعی، تکریم بزرگان، بزرگداشت آئین‌ها و رسوم اصیل ایرانی مانند شب یلدا، توجه به جایگاه خانواده و افزایش نشاط اجتماعی با حضور فرزندان است.

هدف نهایی این پروژه، تقویت حس مشارکت جمعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و میهن‌دوستی در راستای تحقق شعار محوری «ایران ساختنی» عنوان شده است.

اجرای این پروژه توسط مؤسسه انتشارات مهوا و مدیریت تولید این پروژه بر عهده منصوره عرب‌خراسانی بوده و مرتضی حیدرزاده به‌عنوان تصویرگر، حمید جاوید مهر به‌عنوان مدیر هنری و طراح گرافیک و محمود رفیع‌زاده به‌عنوان ناظر چاپ، از جمله عوامل اصلی تولید این مجموعه هستند.