سیاوش محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، آلودگی هوا را معضل این روزهای خوزستان و از مهم‌ترین مسائل استان برشمرد و بیان کرد: این موضوع به حوزه‌های مختلف اعم از سلامت و بهداشت مردم، آموزش، اقتصاد و … آسیب وارد می‌کند؛ طبق آمار ارائه شده در چند ماه گذشته حدود دو ماه تعطیلی مدارس را شاهد بودیم.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: همچنین تعطیلی دانشگاه‌ها، ادارات، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به همراه داشته که هزینه‌هایی را برای مردم جامعه ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: منشأ عمده آلودگی‌ها در خوزستان، صنایع زیربنایی همچون نفت، گاز، فولاد و نیشکر است که تکلیف شده گازهای همراه نفت باید جمع آوری شوند، مسأله‌ای که در سال‌های گذشته جدی گرفته نشده است در حالی که این اتفاق نه تنها آلودگی را کاهش می‌دهد بلکه اشتغال ایجاد می‌کند و برای کشور آورده ارزی خواهد داشت.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز اظهار کرد: شرکت‌ها و صنایع باید برای هزینه‌های آلودگی ایجاد شده، عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها پرداخت کنند؛ در دولت شهید رئیسی از ۵۰ همت بالغ بر ۲۰ همت از مطالبات شرکت‌های نفت و گاز مارون، کارون، آغاجاری و مسجدسلیمان پرداخت شده اما شرکت فولاد خوزستان بخش زیادی را پرداخت نکرده است.

محمودی با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باید توجه و همت ویژه ای به عوارض آلایندگی داشته باشد، افزود: شاید امروز مبلغ آن حدود ۷۰ تا ۸۰ همت باشد که نیازبه محاسبه دقیق دارد اما عوارض باید به شهرداری‌ها پرداخت گردد تا به توسعه فضای سبز و زیرساخت‌های شهری کمک شود.

توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

وی با بیان اینکه بخشی از آلودگی هوای شهرها ناشی از حمل و نقل عمومی بوده که در خوزستان سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: حل این مساله نیازمند توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است لذا از دولت انتظار داریم در سفر به خوزستان، به توسعه حمل و نقل عمومی علی الخصوص اتوبوس‌های برقی و هیبریدی کمک کنند.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با تاکید بر اینکه هیئت دولت به پروژه قطار شهری اهواز نگاه ملی داشته باشند، بیان کرد: تکمیل خط یک قطار شهری بیش از ۵۰ همت نیاز دارد که با بودجه‌های شهرداری و اوراق محدودی که سالیانه داده می‌شود نمی‌توان تا ۱۰ سال آینده آن را به بهره برداری رساند لذا انتظار می‌رود با توجه به مشکلات قرارداری این پروژه و مورد بی عنایتی قرار گرفتن در سالیان سال، اکنون به سرانجام برسد که در کاهش آلودگی هوا نیز مؤثر خواهد بود.

توجه ویژه دولت به پروژه قطار شهری اهواز

به گفته محمودی، چنانچه پروژه قطار شهری اهواز مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد و سالیانه به آن بودجه تخصیص داده شود می‌توان تا دو سال آینده فاز یک و دو آن را راه اندازی کرد.

وی نوسازی تاکسی‌ها را اقدام مؤثر دیگر در کاهش آلودگی هوا اعلام کرد و افزود: یک هزار و ۷۰۰ تاکسی زرد در اهواز عمر بالای ۱۵ سال دارند که آلودگی به همراه دارد بنابراین دولت کمک کند تا از محل حساب‌های شرکت‌ها و صنایع بزرگ وام در راستای نوسازی اختصاص یابد.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با اشاره به سفر اول رئیس جمهور به خوزستان گفت: در این سفر، توسعه ساحل کارون و گردشگری به صورت جدی دنبال شد بنابراین انتظار می‌رود به رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز توجه ویژه و به مدیریت شهری سپرده شود. همچنین محدودیت‌های ایجاد شده توسط وزارت نیرو کاهش یابد تا دیواره‌های ایمن کنار رودخانه کارون تکمیل و بهترین بهره برداری از ساحل کارون صورت گیرد.

صدور مجوز برای توسعه و گردشگری ساحل کارون

محمودی ادامه داد: مجوزهایی که برای ایجاد مجموعه‌های گردشگری، تجاری و بازی‌های تفریحی لازم در ساحل کارون صادر گردد تا محلی برای جذب گردشگر و توریست در اهواز ایجاد شود چرا که این اتفاق می‌تواند به شهر و استان کمک کند.

وی به منابع آب سرشار در خوزستان اشاره کرد و گفت: برخی شهرهای استان همچنان در پایداری شبکه آب با مشکل مواجه هستند که لازم است در سفر هیئت ولت این مساحل مرتفع و طرح غدیر تکمیل شود.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با اشاره به حاشیه نشینی اطراف شهرها اظهار کرد: قطعاً یکی از مشکلات امروز کلانشهرها مساله حاشیه نشینی است، شهرداری‌ها با منابع محدود امکان حل آن را ندارند بنابراین دولت از طریق راه و شهرسازی و شرکت‌های بزرگ اهواز با طرحی مدون نسبت به کنترل حاشیه نشینی اقداماتی انجام دهد.

به گفته محمودی، لازم است برای حاشیه نشین های اطراف کلانشهر، زیرساخت‌های اولیه زندگی از جمله آب سالم، شبکه فاضلاب، آسفالت و … ایجاد شود. همچنین شهرک‌هایی که مثل شیرین شهر و شهر رامین که از قبل احداث شده اند مورد توجه ویژه قرار گیرد و تکمیل گردد تا حاشیه نشینی کنترل شود.

وی خوزستان را بزرگترین اقتصاد دولتی کشور برشمرد و گفت: این موضوع سبب شده شهروندان نگاهشان به کارهای دولتی، شرکت‌ها و صنایع باشد و جوان‌ها در این مسیر حرکت کنند.

ایجاد شرایط ویژه برای سرمایه گذاری در خوزستان

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با اعلام اینکه سرمایه گذاران و بخش خصوصی به حوزه سرمایه گذاری در خوزستان کمتر توجه داشته اند، تاکید کرد: بخش‌های مختلف کشاورزی، تالاب‌های بین المللی استان، آب‌های آزاد، مرزهای بین المللی، بنادر و دیگر منابع طبیعی استان فرصت‌هایی برای سرمایه گذاری هستند که استاندار و رئیس جمهور باید شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاری در خوزستان فراهم کنند و سرمایه گذاران را به این سمت سوق دهند.

محمودی با اشاره به درصد بالای بیکاری در خوزستان، تصریح کرد: صنایع تبدیلی، میان دستی و پایین دستی فرصت‌هایی برای سرمایه گذاری در استان هستند که در کاهش بیکاری مؤثر خواهند بود لذا انتظار می‌رود رئیس جمهور تسهیلات ویژه ای برای رفع موانع سرمایه گذاران در نظر گیرد.

به گفته وی، انتظار نیست دولت به سراغ ایجاد پروژه‌های جدید از محل منابع دولتی رود بلکه برای پروژه‌های نیمه تمام استان بودجه دولتی اختصاص دهند تا به اتمام برسند.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با بیان اینکه شاید بیش از ۴۰ درصد شبکه فاضلاب اهواز باقی مانده باشد، گفت: فاضلاب بیش از ۱۹ مسیر و خط وارد رودخانه کارون می‌شود که این خود مشکلات زیست محیطی ایجاد می‌کند.

محمودی تاکید کرد: تکمیل جاده‌های بین شهری در خوزستان که منجر به حوادث بسیار می‌شود از جمله محورهای اهواز به خرمشهر، ایذه، باغملک در دستور کار دولت قرار گیرد.