مداخله اورژانس اجتماعی بهزیستی کردستان برای بیش از ۲ هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی صبح یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی استانداری کردستان به چالش‌های حوزه اورژانس اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: کمبود منابع مالی، پایین بودن حقوق و دستمزد پرسنل خرید خدمت، کمبود تجهیزات از جمله خودروهای ون اورژانس در شهرهای دهگلان، بیجار و دیواندره و عدم امنیت شغلی پرسنل از جمله مشکلات این حوزه است.

وی به آئین‌نامه کودکان خیابانی پرداخت و اضافه کرد: برقراری امنیت در مراحل اجرایی، صدور مجوز قضائی برای نگهداری کودکان خیابانی، تجهیز فضای فیزیکی برای ساماندهی کودکان خیابانی توسط شهرداری، به کارگیری سرپرستان کودکان خیابانی و کودکان بالای ۱۵ سال توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موارد مطرح شده در این آئین نامه است که باید به آن پرداخته شود.

وی تصریح کرد: تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی برای کودکان کار و همراهی آموزش و پرورش در راستای شناسایی کودکان کار تارک از تحصیل و جذب آنها نیز در آئین نامه کودکان خیابانی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تشریح اقدامات اورژانس اجتماعی اظهار کرد: اورژانس اجتماعی با رویکرد تخصصی و با حضور نیروهای روان‌شناس و مشاور، به صورت شبانه‌روزی در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کند.

وی افزود: زنان و دختران در معرض آسیب، کودکان و نوجوانان فراری از منزل، افراد دارای افکار یا اقدام به خودکشی، زوجین دارای اختلافات خانوادگی و متقاضی طلاق، از مهم‌ترین گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی هستند که مداخلات تخصصی برای آنان انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی کردستان با بیان اینکه در حال حاضر ۹ شهرستان استان دارای مرکز فعال اورژانس اجتماعی هستند، گفت: تنها شهرستان سروآباد فاقد این مرکز است که پیگیری‌های لازم برای راه‌اندازی حداقل مرکز درجه سه در حال انجام است.

رسولی با اشاره به آمار عملکرد مراکز مداخله در بحران بیان کرد: در ۹ ماه گذشته، ۲ هزار و ۱۲ نفر از طریق مراکز اورژانس اجتماعی شهرستان‌ها تحت مداخله سازمانی قرار گرفته‌اند که بیشترین فراوانی مربوط به اختلافات خانوادگی، زنان و دختران در معرض آسیب، افکار خودکشی، کودک‌آزاری، همسرآزاری و زوجین متقاضی طلاق بوده است.

مداخله حضوری اورژانس اجتماعی برای ۹۳۲ نفر

وی ادامه داد: تیم‌های سیار اورژانس اجتماعی نیز با مراجعه به محلات مختلف استان، برای ۹۳۲ نفر مداخله حضوری انجام داده‌اند که عمده این مداخلات مربوط به خشونت‌های خانوادگی، کودک‌آزاری و افکار خودکشی بوده است.

مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به فعالیت خط تلفن ۱۲۳ گفت: این خط به صورت شبانه‌روزی فعال است و طی این مدت، ۵ هزار و ۲۴۲ تماس تلفنی پاسخ داده شده که بیشترین تماس‌ها مربوط به اختلافات خانوادگی، همسرآزاری و خشونت‌های خانگی بوده است.

رسولی در بخش دیگری از سخنان خود به مراکز حمایتی اشاره کرد و گفت: در کنار مداخلات تلفنی و سیار، افراد شناسایی‌شده در صورت نیاز در مراکزی نظیر خانه سلامت، خانه موقت، خانه تلاش، خانه امن زنان تحت خشونت خانگی و مراکز ساماندهی کودکان کار و خیابان نگهداری و حمایت می‌شوند.

وی افزود: طی ۹ ماه گذشته، حدود ۲۰ نفر در مراکز دولتی زنان پذیرش و ترخیص شده‌اند و در مراکز غیردولتی طرف قرارداد نیز ده‌ها نفر از زنان، کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده تحت پوشش خدمات حمایتی، آموزشی و توانمندسازی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل بهزیستی کردستان با تأکید بر اولویت بازپیوند افراد به خانواده تصریح کرد: نگهداری در مراکز شبانه‌روزی اولویت سازمان نیست و تلاش می‌شود کودکان و زنان پس از رفع بحران، به خانواده زیستی خود بازگردند یا در صورت امکان به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی واگذار شوند.

رسولی کمبود منابع مالی، نبود خودروهای تخصصی اورژانس اجتماعی در برخی شهرستان‌ها، ناامنی شغلی و مخاطرات جانی کارکنان را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه دانست و گفت: در شهرستان‌های دهگلان، بیجار و دیواندره خودروی اورژانس اجتماعی وجود ندارد و مداخلات با خودروهای اجاره‌ای انجام می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، دادگستری، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و صدا و سیما در ساماندهی متکدیان، کودکان کار و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

مدیرکل بهزیستی کردستان در پایان، تأمین زمین مورد نیاز برای ایجاد مجتمع متمرکز خدمات حمایتی ویژه زنان و دختران آسیب‌دیده را یکی از اولویت‌های استان عنوان کرد و گفت: برای اجرای این طرح به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ متر زمین نیاز است که امید می‌رود با حمایت استانداری و دستگاه‌های مرتبط، این مشکل نیز برطرف شود.