به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی صبح یکشنبه در جلسه شورای آسیبهای اجتماعی کردستان اظهار کرد: کردستان به لحاظ آسیبهای اجتماعی وضعیت مطلوبترین نسبت به سایر استانها دارد اما رفع آسیبهای اجتماعی نیازمند توجه همگانی است و هیچ کوتاهی از سوی متولیان امر قابل قبول نیست.
وی با اشاره به بازدید از چند مرکز حمایتی سنندج افزود: علیرغم کمبود امکانات مددکاران مراکز با دلسوزی فعالیت داشتند اما نیاز است وضعیت فیزیکی مراکز بهتر شود.
وی با اشاره به وجود آسیبهای اجتماعی در حوزه زنان و کودکان اظهار کرد: وضعیت کودکان کار، زنان آسیبدیده و خانوادههای دارای مشکلات روانی در جامعه نیازمند توجه جدیتر و ورود همه دستگاهها به میدان عمل است.
وی افزود: اگرچه اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده، اما کارهای انجامنشده فراوانی نیز وجود دارد و با توجه به ظرفیت مردمی و علاقهمندی خیران، لازم است با جدیت بیشتری وارد عمل شویم.
استاندار کردستان با قدردانی از فعالیت سازمانهای مردمنهاد و خیران تصریح کرد: بسیاری از این افراد تنها از سر مسئولیت اجتماعی و دغدغه انسانی وارد میدان شدهاند و تلاشهای آنان بسیار ارزشمند است، حتی اگر امروز تنها نمایندگانی از آنان در جلسه حضور داشته باشند.
لهونی با اشاره به چالشهای موجود در مراکز حمایتی گفت: در برخی مراکز، نگهداری زنان آسیبدیده بهصورت موقت و سه تا شش ماهه انجام میشود و پس از آن، به دلیل نبود زیرساختهای پایدار، این افراد مجدداً در معرض آسیب قرار میگیرند؛ بهویژه زنانی که با معضل اعتیاد یا مشکلات مشابه مواجه هستند.
وجود کودک کار در جامعه قابل قبول نیست
وی کودکان کار را یکی از دغدغههای اصلی استان دانست و افزود: حتی وجود یک کودک کار هم قابل قبول نیست؛ این کودکان در خیابانها در معرض انواع آسیبها قرار دارند و باید بهصورت ریشهای وضعیت خانوادههای آنان بررسی شود.
استاندار کردستان تأکید کرد: صرفاً بررسی مشکلات اقتصادی خانوادهها کافی نیست، بلکه صلاحیت خانواده برای نگهداری از کودک نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ در صورت امکان، خانوادهها باید حمایت شوند و در غیر این صورت، کودکان در مراکز مناسب نگهداری شوند.
لهونی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد و شبکهها از کودکان کار گفت: شناسایی و برخورد قاطع با این افراد ضروری است و دستگاههای مسئول باید با جدیت وارد عمل شوند.
وی با بیان اینکه انجام کارهای بزرگ نیازمند اراده و همت جمعی است، گفت: همانگونه که پروژه انتقال آب بانه با وجود پیچیدگیهای فنی و زمانی، در مدت کوتاهی به نتیجه رسید، در حوزه اجتماعی نیز با همدلی و جدیت میتوان به نتایج مؤثر دست یافت.
استاندار کردستان در ادامه از پیشنهاد ایجاد یک مجتمع بزرگ توانبخشی خبر داد و اظهار کرد: هدف ما راهاندازی یک مجتمع چند هکتاری با ساختار هیئتامنایی است که بخشهای مختلفی از جمله نگهداری کودکان بیسرپرست، کودکان کار، زنان آسیبدیده و حتی بیماران روانی را بهصورت تفکیکشده در خود جای دهد.
لهونی خاطرنشان کرد: این مجتمع باید به گونهای طراحی شود که اعتماد کامل خیران و مردم جلب شود و نظارت مردمی از ابتدا تا انتهای مسیر وجود داشته باشد؛ بهگونهای که تغییر مدیران و مسئولان خللی در مأموریت آن ایجاد نکند.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین زمین مناسب گفت: زمین باید بدون معارض، نزدیک به شهر و دارای قابلیت واگذاری قانونی باشد و در این زمینه از دستگاههایی مانند منابع طبیعی، راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط انتظار همکاری داریم.
استاندار کردستان در پایان با اشاره به ظرفیت برخی املاک دولتی از جمله ساختمان قدیمی گمرک، گفت: بررسی استفاده بهینه از این فضاها نیز در دستور کار قرار دارد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، گامی ماندگار در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی استان برداشته شود.
