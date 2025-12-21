هشدار رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان در خصوص کلاهبرداری های شب یلدا

سرهنگ حسن‌کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش خریدهای اینترنتی در ایام شب یلدا، سه توصیه مهم برای شهروندان ارائه کرد.

رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان، تأکید کرد: نخستین گام در خریدهای آنلاین، توجه به اعتبار فروشگاه است و شهروندان باید اطمینان حاصل کنند که وب‌سایت مورد نظر دارای نماد اعتماد الکترونیکی (eNAMAD) معتبر باشد.

وی افزود: در مرحله دوم، هنگام ورود به صفحه پرداخت، آدرس مرورگر باید با دقت بررسی شود و تنها درگاه‌های رسمی با دامنه shaparak.ir مورد استفاده قرار گیرند.

کیخا در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم در خرید اینترنتی این است که تا زمان دریافت کامل و سالم کالا، هیچ مبلغی به صورت آنلاین پرداخت نشود و شهروندان برای امنیت بیشتر، گزینه «پرداخت در محل» را در اولویت قرار دهند.

در پایان، رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در فضای مجازی یادآور شد: رعایت این توصیه‌های ساده می‌تواند از بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی جلوگیری کند و امنیت مالی خانواده‌ها را در ایام پرتقاضای شب یلدا تضمین نماید.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فعالیت مشکوک در خریدهای آنلاین، موضوع را سریعاً از طریق سایت پلیس فتا یا تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.