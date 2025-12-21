۵۰۰ نفر از مفاخر و مشاهیر ایران در بیرون از کشور مدفون هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی معاون میراث فرهنگی در یک برنامه در بستر فضای مجازی با اشاره به مصوبه دولت شهید رئیسی و تبدیل کارخانه ریس‌باف اصفهان به موزه گفت: بزرگترین موزه ایران ساخته می‌شود. این کارخانه با مصوبه دولت به میراث فرهنگی داده شد و در دولت آقای پزشکیان مقدمات آن انجام شده تا در آنجا بزرگترین موزه کشور در دوره جمهوری اسلامی را ایجاد کنیم. طرح محتوایی در حال تهیه است.

وی گفت: نزدیک به ۵۰۰ نفر از مشاهیر و مفاخر ما از جمله ابوریحان و ناصر خسرو در بیرون از ایران مدفون هستند.

دارابی بیان کرد: ایران فرهنگی بزرگی که از آن صحبت می‌کنیم الان به ۴۲ کشور مستقل تبدیل شده است.

وی افزود: در دنیا ۹۱ هزار موزه وجود دارد که در حال حاضر سهم ما ۸۰۰ عدد بوده که تا پایان برنامه هفتم باید به ۱۰۰۰ برسد. قبل از انقلاب ۵۰ موزه داشتیم. اکنون ۳۰۰ موزه تنها تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی است بقیه موزه‌ها زیر نظر ارگان‌های دیگر است. توجه به موزه اهمیت زیادی دارد. در کشور ۲۰ هزار محوطه و تپه تاریخی داریم در هیچ کجای دنیا چنین آماری ندارند. ما در ایران ۱۴ هزار بنای تاریخی داریم که یکی از آنها عمارت مسعودیه در تهران و ساختمان مجلس، حافظیه و سعدیه است.

دارابی گفت: سند ملی میراث فرهنگی ابلاغ شده است این جزو افتخارات است که چنین سندی داشته باشیم.