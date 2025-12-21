به گزارش خبرنگار مهر؛ در آستانه بلندترین شب سال، بازی ایرانی «آمیرزا» با تلفیق ظریف واژه و فرهنگ، یلدایی ماندگار را بر صفحه تلفن‌های همراه کاربران رقم زده است. این بازی هوشمندانه، با تکیه بر گنجینه غنی ادبیات فارسی و آیین‌های کهن ایرانی، توانسته تجربه‌ای نوین و معنوی را در فضای دیجیتال خلق کند. آمیرزا نه تنها ذهن را با چالش واژه‌پردازی به بازی می‌گیرد که با گرما و هم‌زبانی مجازی، سنت دورهمی و قصه‌گویی یلدا را در دنیای امروز زنده می‌کند.

در ادامه، با نگاهی به سازوکار این بازی و پیوند عمیق آن با فرهنگ ایرانی، بررسی خواهیم کرد که آمیرزا چگونه از دل واژه‌ها، آتشی برای گرمی‌بخشیدن به شب‌چله کاربرانش شده است.

بازار اصلی «آمیرزا» ایران است

از آنجا که بازی آمیرزا با ثبت بیش از ۴۲ میلیون نصب، گواه محبوبیت گسترده و پذیرش چشمگیر این بازی در میان کاربران ایرانی است، امیرعباس معتمدی، بازی‌ساز «آمیرزا»، در این باره گفت: بازار اصلی بازی ایران است، اما در کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر مناطق فارسی‌زبان نیز نصب قابل‌توجهی داریم. حتی در اروپا نیز کاربران فعالی داریم که بازی را نصب کرده‌اند.

وی یادآور شد: این بازی کاملاً بومی و خانوادگی طراحی شده و هدف آن، علاوه بر سرگرم‌کردن مخاطبان در دورهمی‌ها، آشنایی بیشتر آن‌ها با واژه‌هایی است که از دل دانشنامه‌ها و اشعار کهن فارسی استخراج شده‌اند.

در ادامه افرا میروکیلی از سازندگان بازی آمیرزا، درباره رویکرد فرهنگی این بازی گفت: در انتخاب واژه‌ها، توجه ویژه‌ای به مشاغل و اصطلاحات قدیمی داریم که امروزه کمتر به‌کار می‌روند. هدف ما این است که با معرفی این کلمات در قالب بازی، یاد و خاطر آنها را زنده نگه داریم.

در ادامه امیرپویا مظفرخرمی دیگر بازی‌ساز آمیرزا درباره فرآیند گزینش واژه‌ها گفت: ما با کمک غربالگری و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، واژه‌هایی را انتخاب می‌کنیم که برای استفاده در یک بازی کلمه‌محور مناسب‌تر هستند. این فناوری به ما کمک می‌کند کلمات بهینه را استخراج و به مجموعه‌ی بازی اضافه کنیم.

بنابر این گزارش آمیرزا در ساده‌ترین تعریف، ترکیبی از چند حرف است که ذهن شما را به چالشی جذاب دعوت می‌کند؛ یافتن کلمات درست از میان آن حروف. این بازی با طراحی مرحله‌ای خود، بیش از ۱۵۰۰ مرحله متنوع را برای مخاطبانش که غالباً خانواده‌ها هستند، تدارک دیده است تا در عین سرگرمی، گنجینه‌واژگانی آنان را نیز غنی‌تر کند.

«آمیرزا» در اعتلای فرهنگ و ادبیات فارسی نقش مؤثری داشته است

شهریار ازهاریان‌فر از دیگر دست‌اندرکاران بازی درباره نقش فرهنگی «آمیرزا» تأکید کرد: این بازی در اعتلای فرهنگ و ادبیات فارسی نقش مؤثری داشته است. مجموعه دایره واژگانی که تولید می‌شود و کاربران عمومی آن را حل می‌کنند، می‌تواند به رشد و شکوفایی فرهنگی ایران کمک کند. کلمات انتخاب‌شده از جنس واژگان اصیل ایرانی هستند و در گزینش آن‌ها دقت و علاقه‌ی فراوانی به کار گرفته شده است.

البته در دنیایی که گاه با بازی‌های خشن و بی‌روح اشباع شده است، آمیرزا همچون سفری دل‌نشین به دنیای پرمایه واژه‌های فارسی است. این بازی ایرانی هوشمند، با پیوند دادن سرگرمی به آموزش و فرهنگ، نشان داده که می‌تواند یکی از حلقه‌های پیونددهنده نسل‌ها در بلندترین شب سال، یعنی شب یلدا باشد.

آمیرزا تنها یک بازی نیست؛ رویدادی فرهنگی است که در قالب سرگرمی، گنجینه زبان فارسی و خاطرات جمعی ما را زنده نگه می‌دارد. از دل حروف پراکنده، کلماتی می‌سازد که هر یک، روایتی از تاریخ، ادبیات و زندگی روزمره ایرانی را در خود نهفته دارد. این بازی ثابت کرده که فناوری می‌تواند حامل فرهنگ باشد و در کنار خانواده‌ها بنشیند تا در سایه‌سار واژه‌ها، گرمای با هم بودن را تجدید کنند.

یلدای امسال، آمیرزا نه فقط روی صفحه تلفن‌ها، که در دل گفت‌وگوها و خنده‌های مشترک خانواده‌های ایرانی حاضر است و به ما یادآوری می‌کند که گاهی ساده‌ترین سرگرمی‌ها مانند پیدا کردن واژه از میان حروف، می‌تواند عمیق‌ترین پیوندها را بیافریند و بلندترین شب سال را به فرصتی برای جشن گرفتن زبان و همزبانی تبدیل کند.