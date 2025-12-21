به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی صبح یکشنبه در سلسله نشست‌های پرسش و پاسخ با دانش‌آموزان در دبیرستان دخترانه بشری زاهدان، با اشاره به اهمیت آموزش مبتنی بر الگو گفت: در بسیاری از مهارت‌ها مانند خوشنویسی، خیاطی یا نگارش، استاد ابتدا نمونه‌ای ارائه می‌دهد تا هنرجو یا دانش‌آموز بر اساس آن تمرین کند. این شیوه، درک و یادگیری را عمیق‌تر می‌کند و خداوند نیز برای تربیت انسان، علاوه بر بیان نظری، الگوهای عملی معرفی کرده است.

پیامبر و اهل بیت ایشان؛ الگوهای یک انسان کامل هستند

آیت‌الله محامی با تأکید بر نقش قرآن به‌عنوان کتاب انسان‌سازی، افزود: قرآن به ما می‌گوید چگونه باشیم و چه کارهایی را انجام دهیم یا ترک کنیم. اما این آموزه‌ها تنها در قالب نظری باقی نمانده‌اند؛ بلکه در وجود پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س) به‌صورت عملی تجسم یافته‌اند. ایشان الگوهای انسان کامل‌اند و اخلاق پیامبر، همان قرآن مجسم بود. این الگوها محدود به جنسیت نیستند؛ همان‌طور که حضرت زهرا (س) تنها الگوی زنان نیست، بلکه الگویی برای همه بشریت است. در قرآن نیز آسیه و حضرت مریم (س) به‌عنوان الگو برای همه مؤمنان معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: انسان‌های کامل، معیار سنجش انسانیت‌اند. همان‌طور که در خوشنویسی، خط استاد معیار است و هرچه نوشته هنرجو به آن نزدیک‌تر باشد، امتیاز بیشتری می‌گیرد، در قیامت نیز اعمال انسان‌ها با معیار انسان کامل سنجیده می‌شود. اهل‌بیت (ع) در روایات، «میزان الأعمال» معرفی شده‌اند و شناخت صحیح قرآن، پیامبر و اهل‌بیت، لازمه حرکت در مسیر کمال است.

گفت و گوی منطقی و عقلانی؛ راه تبیین و تأثیر گذاری است

آیت‌الله محامی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با شبهات دینی در جمع یا فضای مجازی، بر گفت‌وگوی منطقی و اخلاقی تأکید کرد و گفت: ورود احساسی به بحث، موجب درگیری و از بین رفتن منطق می‌شود. حتی حرف درست اگر با اخلاق و بیان مناسب گفته نشود، نتیجه معکوس دارد. اقناع یعنی نفوذ کلام در دل مخاطب، نه صرفاً ساکت کردن او. اگر فردی با تهدید یا دعوا ساکت شود، فکرش تغییر نمی‌کند و در نبود شما، همان حرف‌ها را تکرار خواهد کرد.

وی با اشاره به شیوه اهل‌بیت (ع) در مناظرات، به آرامش و اخلاق در گفت‌وگو اشاره کرد و افزود: امام صادق (ع) با مخالفان با صبر و منطق برخورد می‌کرد و همین روش، موجب تأثیرگذاری بود.

همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش فرهنگی پس از کنکور، گفت: معیار اصلی برای اثرگذاری، توانمندی و عمل فردی است، نه معرفی‌نامه یا جایگاه رسمی. کسی که کار بلد باشد، خود را نشان می‌دهد.

مسئولیت پذیری اجتماعی؛ از خانواده تا شهر

آیت‌الله محامی به دغدغه‌های دانش‌آموزان درباره کمبود فضاهای تفریحی امن، پوشاک مناسب و زیباسازی شهری پاسخ داد و گفت: بخشی از این مشکلات به مسئولان و بخشی به رفتار عمومی مردم بازمی‌گردد. باید شرایطی فراهم شود که فرد با پوشش نامناسب احساس شرم کند، نه بانوی محجبه. همچنین استفاده بهینه از بودجه و منابع انسانی در شهرداری‌ها ضروری است؛ چراکه کارهای نمادین و غیرمتقن، نتیجه مطلوبی ندارد.

وی با اشاره به نقش خانواده در تأمین امنیت روانی دختران، تأکید کرد: گرمی کانون خانواده مهم‌ترین فضای امن است و پناه بردن به فضاهای خیابانی برای پر کردن خلأ عاطفی، راه‌حل درستی نیست. در حوزه حقوق شرعی بانوان نیز گفت: مهریه بالا نه‌تنها تضمین‌کننده امنیت نیست، بلکه گاهی ابزار فشار و سوءاستفاده می‌شود.

همچنین در پاسخ به پرسشی درباره فضای مجازی، هشدار داد که عادی‌سازی گناه و رفتارهای خلاف، به‌تدریج انسان را از مسیر حق دور می‌کند.