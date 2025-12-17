به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار با رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان ضمن قدردانی از تلاش‌های پلیس راهور، یکی از آسیب‌های اجتماعی مهم استان را قانون‌گریزی عنوان کرد و گفت: این مسئله در حوزه‌های مختلف از جمله حمل سلاح غیرمجاز، قاچاق، زورگیری و تخلفات رانندگی مشاهده می‌شود و ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: بخشی از تلفات جاده‌ای و سوانح رانندگی به رفتارهای پرخطر مرتبط با قاچاق سوخت بازمی‌گردد و فرار با سرعت بالا، عدم رعایت مقررات و بی‌توجهی به جان خود و دیگران، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد و جان افراد بی‌گناه را نیز به خطر می‌اندازد.

وی افزود: فرماندهان انتظامی پیش‌تر اعلام کرده‌اند که نباید به سوخت‌بران تیراندازی شود و اخیراً نیز در جلسات مختلف بر این موضوع تأکید شده است و برخورد باید معطوف به قاچاق‌های سازمان‌یافته و مافیایی باشد که اقتصاد کشور را مختل می‌کند، نه موارد خرد؛ چراکه به خطر افتادن جان افراد و کشته‌شدن شهروندان در تصادفات هیچ توجیهی ندارد و این مسئله باید در عمل نیز از سوی مجموعه‌های مسئول مدیریت شود تا اطمینان خاطر در جامعه ایجاد شود.

آیت الله محامی با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی امری مقطعی نیست، گفت: اصلاح فرهنگ رانندگی نیازمند کار مستمر، برنامه‌ریزی مداوم و استفاده از همه ظرفیت‌هاست؛ از صداوسیما و تولید پیام‌های کوتاه فرهنگی گرفته تا حضور میدانی پلیس در نمازهای جمعه، مساجد و اجتماعات مردمی.

️وی تصریح کرد: از ظرفیت بیش از ۴۰۰ امام جمعه اهل سنت استان و همچنین ائمه جمعه و جماعات شیعه استفاده شود و با ارسال پیام‌های کوتاه، محتوای فرهنگی و توصیه‌های مرتبط با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، این موضوع به‌صورت مستمر در جامعه نهادینه شود و همچنین تشکیل کمیته‌ای مشترک برای برنامه‌ریزی، تولید محتوا و پیگیری اقدامات فرهنگی با مشارکت پلیس و سایر دستگاه‌ها ضروری است.

️امام جمعه زاهدان در پایان با اشاره به مشکلات ترافیکی شهر و لزوم همکاری بیشتر شهرداری و سایر نهادها، افزود: هرچند همه مشکلات بر عهده پلیس نیست، اما تا جایی که مقدور است باید با مطالبه‌گری، همکاری و تلاش مشترک برای ایجاد نظم، کاهش تصادفات و جلب اعتماد مردم اقدام کرد و این مسیر نیازمند صبر، استمرار و پیگیری است.️

لازم به ذکر است در ابتدای این دیدار، سرهنگ پرهیزگار با ارائه گزارشی از وضعیت تصادفات در سیستان و بلوچستان گفت: بررسی علل تصادفات انجام شده و نتایج نشان می‌دهد که بُعد فرهنگی نقش غالب را در بروز حوادث دارد.

رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان با تأکید بر نقش اثرگذار روحانیت تصریح کرد: مردم این استان به توصیه‌های بزرگان، علما و روحانیت توجه ویژه دارند و اگر آداب، سنن اسلامی، احادیث، روایات و آموزه‌های دینی در قالب محتوای فرهنگی تولید و ترویج شود، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح رفتارهای ترافیکی ایفا کند.️

سرهنگ پرهیزگار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌ها گفت: در بخش فناوری، نصب دوربین‌های هوشمند در سطح شهر آغاز شده و تاکنون ۱۲ دوربین راه‌اندازی شده است و استاندار نیز قول راه‌اندازی ۲۵ دوربین دیگر را داده است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت معابر زاهدان باید اصلاح شود که در این خصوص با شهرداری در حال مذاکره هستیم اما در مجموع ترافیک سیستان و بلوچستان ۲۰ تا ۳۰ سال از ترافیک استان‌های پیشرو کشور عقب است اما با این وجود نیروهای پلیس راهور با وجود کمبود امکانات و نیروی انسانی، با جدیت در حال فعالیت هستند.