به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر دوشنبه در جمع معتکفان مساجد حضرت ابوالفضل (ع) در زیباشهر، مسجد مولای متقیان (ع) در بلوار مجهوری و مسجد رضوان در بلوار شهید فاضلی زاهدان حضور یافت.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان ضمن تبریک میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و تسلیت رحلت حضرت زینب کبری (س)، به تبیین جایگاه معنوی اعتکاف پرداخت و آن را فرصتی ارزشمند برای نزدیکی به خداوند دانست.

امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه معتکفان در این روزها مهمان خداوند هستند، این فرصت را زمینه‌ای برای ارتباط عمیق‌تر با پروردگار معرفی کرد. او همچنین یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت و تأکید کرد که امنیت و استقلال کشور مرهون ایثار آنان است.

در ادامه، آیت‌الله محامی با گفت‌وگو با معتکفان، به‌ویژه دانش‌آموزان، حضور پررنگ نوجوانان و جوانان را نشانه تربیت صحیح خانواده‌ها دانست و افزود: انس با مسجد و نماز از کودکی آثار ماندگاری در آینده خواهد داشت.

وی از معتکفان باسابقه خواست تجربه‌های خود را بیان کنند. آنان از دستاوردهایی چون افزایش صبر، انس با قرآن، دوری از گناه، خوش‌اخلاقی، تقویت کار گروهی، کاهش وابستگی به فضای مجازی و نزدیکی بیشتر به خدا سخن گفتند.

امام جمعه زاهدان این پاسخ‌ها را نشانه اثر واقعی اعتکاف در زندگی دانست. همچنین، معتکفان تازه‌وارد انگیزه‌هایی چون خلوت با خدا، اصلاح رفتار، بهره‌مندی از ثواب، دوری از مشغله‌های درسی و تجربه فضای معنوی را مطرح کردند.

آیت‌الله محامی تأکید کرد: نیت‌های خوب باید به عمل تبدیل شوند و هر فرد در پایان اعتکاف از خود بپرسد که آیا به اهدافش دست یافته است یا خیر.

وی با یادآوری تجربه مدیریتی خود در حوزه علمیه قم، توصیه کرد که نیت‌ها باید هر سال مرور شوند تا میزان تحقق آن‌ها سنجیده شود. او اعتکاف را همانند روزه، تمرینی برای کنترل زبان، چشم و رفتار دانست و هشدار داد که فضای مجازی می‌تواند مانع تمرکز معنوی شود.

به گفته وی، عبادت تنها در نماز و روزه خلاصه نمی‌شود، بلکه کمک به دیگران، رعایت حقوق مردم و انجام کار نیک نیز عبادت است.

در پایان، آیت‌الله محامی با نقل روایتی از امیرالمؤمنین (ع) بر ضرورت تفکر و بصیرت در عبادت تأکید کرد و محاسبه نفس را راهی برای اصلاح دانست.

وی گناه را لکه‌ای بر دل انسان معرفی کرد که تنها با توبه پاک می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد معتکفان از این فرصت معنوی بیشترین بهره را ببرند و انس با قرآن و دعاهای اهل‌بیت (ع) را در طول سال حفظ کنند.