اسکوچیچ: هر بازی برای ما حکم فینال را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل الدحیل قطر، اظهار داشت: برای ما بازی بسیار مهمی است. مقابل تیمی بازی میکنیم که سازماندهی خوبی دارد و از کیفیت قابل توجهی برخوردار است. از نظر قیمت، بازیکنان گرانقیمتی در اختیار دارند و نتایج خوبی نیز کسب کردهاند. آنها موفق شدند چهار گل به الاتحاد بزنند و حتی میتوانستند گلهای بیشتری هم به ثمر برسانند. بدون تردید بازی مهم و سختی پیشرو داریم.
وی افزود: هفته کوتاهی برای بازتوانی داشتیم. بازیکنان را به دو گروه تقسیم کردیم؛ یک گروه تمرین کردند و گروه دیگر در برنامه ریکاوری قرار گرفتند. در این فشردگی مسابقات باید از بازیکنان به بهترین شکل استفاده کنم و شاید تغییراتی در ترکیب ایجاد شود. آنالیز خوبی از حریف انجام دادهایم. خبر خوب اینکه ایگور پوستونسکی و صادق محرمی به تمرینات بازگشتهاند و درباره استفاده از آنها تصمیمگیری خواهیم کرد.
سرمربی تراکتور درباره آمار گلزنی و گل خورده الدحیل گفت: هر تیمی برای رسیدن به بهترین نتیجه باید هم گل بزند و هم خوب دفاع کند. الدحیل تیمی با سازماندهی مناسب است و بهویژه در خط حمله نکات مثبت زیادی دارد. آنها استمرار حمله را حفظ میکنند و در ضدحملات نیز بسیار خطرناک هستند. بازیکنان باکیفیتی دارند و به نظرم شاهد یک تقابل جذاب خواهیم بود. این تیم در ورزشگاه ما به میدان میآید و ما نیز برای کسب بهترین نتیجه تلاش خواهیم کرد.
اسکوچیچ در خصوص دیدار قبلی تراکتور مقابل پرسپولیس در جام حذفی اظهار داشت: آن بازی را پشت سر گذاشتهایم و پروندهاش بسته شده است. مسابقهای پرفشار بود که به وقت اضافه کشیده شد، اما هر چه بود متعلق به گذشته است. فردا بازی جدیدی داریم با شرایطی متفاوت.
وی در پایان گفت: من هم به نوبه خود از هواداران دعوت میکنم فردا کنار ما باشند. شرایط با حضور هواداران و بدون حضور آنها یکسان نیست؛ آنها حس شکستناپذیری را به تیم میدهند. بازی فردا فوقالعاده مهم و یکی از کلیدیترین دیدارهای فصل است. در شرایطی که در آن قرار داریم، هر بازی اهمیت خاص خودش را دارد، چرا که در سه جام میجنگیم. هر روز یک فرصت جدید است؛ فرصتی برای نگاه به عقب نداریم و باید رو به جلو حرکت کنیم و تمرکزمان را حفظ کنیم.
