ثبت رویداد گردشگری «راه تاریخی ادویه» در فهرست رویدادهای گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه زاهدی روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: رویداد گردشگری «راه تاریخی ادویه» به شماره ۲۰۴۲۸۱۱۶۷ در تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ در فهرست رسمی رویدادهای گردشگری ثبت شده است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اهمیت تاریخی مسیر ادویه افزود: راه تاریخی ادویه یکی از کهن‌ترین مسیرهای تجاری جهان است که نقش مهمی در تبادلات اقتصادی، فرهنگی و تمدنی میان شرق و غرب داشته و استان هرمزگان به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و بنادر تاریخی خود، همواره یکی از کانون‌های اصلی این مسیر بوده است.

او تصریح کرد: ثبت این رویداد زمینه‌ساز معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود و می‌تواند به توسعه گردشگری فرهنگی، دریایی و مسیرمحور در استان کمک کند.

زاهدی افزود: برگزاری رویداد گردشگری راه تاریخی ادویه با رویکرد بازآفرینی مسیرهای تاریخی، معرفی بنادر و شهرهای ساحلی، آئین‌ها، خوراک، موسیقی و صنایع‌دستی مرتبط با این مسیر برنامه‌ریزی شده و فرصتی مناسب برای مشارکت جوامع محلی و فعالان گردشگری فراهم می‌کند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان تأکید کرد: توسعه رویدادمحور گردشگری با محوریت مسیرهای تاریخی، از سیاست‌های مهم این اداره‌کل بوده و رویداد «راه تاریخی ادویه» به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین رویدادهای فرهنگی گردشگری استان، نقش مؤثری در معرفی هرمزگان به‌عنوان دروازه تعاملات تاریخی ایران با جهان ایفا خواهد کرد.