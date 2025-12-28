  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

ثبت رویداد گردشگری «راه تاریخی ادویه» در فهرست رویدادهای گردشگری

ثبت رویداد گردشگری «راه تاریخی ادویه» در فهرست رویدادهای گردشگری

بندرعباس- سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان از ثبت رویداد گردشگری «راه تاریخی ادویه» در فهرست رویدادهای گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه زاهدی روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: رویداد گردشگری «راه تاریخی ادویه» به شماره ۲۰۴۲۸۱۱۶۷ در تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ در فهرست رسمی رویدادهای گردشگری ثبت شده است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اهمیت تاریخی مسیر ادویه افزود: راه تاریخی ادویه یکی از کهن‌ترین مسیرهای تجاری جهان است که نقش مهمی در تبادلات اقتصادی، فرهنگی و تمدنی میان شرق و غرب داشته و استان هرمزگان به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و بنادر تاریخی خود، همواره یکی از کانون‌های اصلی این مسیر بوده است.

او تصریح کرد: ثبت این رویداد زمینه‌ساز معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود و می‌تواند به توسعه گردشگری فرهنگی، دریایی و مسیرمحور در استان کمک کند.

زاهدی افزود: برگزاری رویداد گردشگری راه تاریخی ادویه با رویکرد بازآفرینی مسیرهای تاریخی، معرفی بنادر و شهرهای ساحلی، آئین‌ها، خوراک، موسیقی و صنایع‌دستی مرتبط با این مسیر برنامه‌ریزی شده و فرصتی مناسب برای مشارکت جوامع محلی و فعالان گردشگری فراهم می‌کند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان تأکید کرد: توسعه رویدادمحور گردشگری با محوریت مسیرهای تاریخی، از سیاست‌های مهم این اداره‌کل بوده و رویداد «راه تاریخی ادویه» به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین رویدادهای فرهنگی گردشگری استان، نقش مؤثری در معرفی هرمزگان به‌عنوان دروازه تعاملات تاریخی ایران با جهان ایفا خواهد کرد.

کد خبر 6704514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها