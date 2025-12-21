نوید خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابهامات مطرحشده درباره طرح «خانهریز» اظهار کرد: بخشی از جامعه هنوز بهدرستی درک نکردهاند که ماهیت این طرح چیست و نگرانی اصلی برخی شهروندان، احتمال ضرر در صورت اعتماد و سرمایهگذاری در این حوزه است؛ در حالی که ابتدا باید مفهوم «ضرر» بهدرستی تعریف شود.
خاصهباف با بیان اینکه نگرانیها عمدتاً ناشی از عدم اطمینان و بیاعتمادی است، افزود: اگر منظور از ضرر این است که احتمال از بین رفتن اصل سرمایه یا سوءاستفاده از پول مردم وجود دارد، باید صراحتاً گفت چنین موضوعی اساساً مطرح نیست، چرا که پشتوانه این سرمایهگذاری ملک است و دارایی واقعی محسوب میشود.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری در خانهریزها معادل سرمایهگذاری روی متراژ مشخصی از یک ملک است. حال اگر ملک دچار نوسان قیمتی شود، این نوسان متوجه همان دارایی خواهد بود. اما سوال اساسی اینجاست که آیا تاکنون قیمت ملک در کشور کاهش واقعی داشته است؟ ممکن است بازار مسکن دچار رکود شده باشد، اما کاهش قیمت بهمعنای ضرر سرمایهگذار عملاً رخ نداده است.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران تأکید کرد: هر نوع سرمایهگذاری ممکن است با ریسک همراه باشد، اما تجربه نشان داده سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز و ملک در کشور ما همواره یکی از امنترین حوزهها بوده است. حتی در مواردی که فعالان اقتصادی در بخش تولید یا صنعت متحمل ضرر شدهاند، ارزش زمین یا ملک آنها چندین برابر افزایش یافته و عملاً اصل سرمایه حفظ شده است.
خاصهباف با اشاره به هدف اصلی طرح خانهریز اظهار کرد: ما میخواهیم این امکان را فراهم کنیم که افرادی با سرمایههای خرد، که توان ورود به پروژههای بزرگ را ندارند، بتوانند با خیال راحت در یک دارایی واقعی سرمایهگذاری کنند؛ داراییای که «زیر سرشان» باشد و یک فروش کاغذی یا خالیفروشی نباشد.
وی در ادامه درباره نقش شهرداری در این طرح گفت: این تصور که شهرداری بودجه نقدی وارد پروژه میکند، صحیح نیست. پایه این طرح، مشارکت مدنی است؛ همان مدلی که سالهاست در پروژههای شهری و حتی معاملات بخش خصوصی رایج است. در این نوع قراردادها، شهرداری آورده غیرنقدی مانند زمین و عوارض را تأمین میکند و سرمایهگذار کلان مسئولیت ساخت را برعهده میگیرد.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران افزود: ارزش زمین و عوارض ممکن است امروز مثلاً ۵۵۰ میلیارد تومان باشد و پس از ساخت پروژه، ارزش کل آن بدون در نظر گرفتن تورم به ۹۰۰ میلیارد تومان برسد. این افزایش ارزش، سود پروژه محسوب میشود. حال شهرداری تصمیم گرفته بهجای آنکه این سود فقط در اختیار خودش یا سرمایهگذار کلان باشد، آن را به بخشهای کوچک تقسیم کند تا مردم نیز بتوانند در این سود شریک شوند.
خاصهباف تصریح کرد: شهروندانی که در این طرح مشارکت میکنند، در واقع مالک بخشی از یک ملک واقعی هستند. به همین دلیل، این سرمایهگذاری از نظر عملکردی دچار ضرر نمیشود. حتی در شرایط خاص مانند رکود بازار یا بروز بحرانهای غیرقابل پیشبینی، ممکن است سرعت رشد کاهش یابد، اما ارزش ذاتی ملک از بین نخواهد رفت.
وی در پایان با اشاره به زمان آغاز پروژه گفت: این پروژه بهزودی و پس از دریافت مجوزهای لازم از منطقه، که پیشبینی میشود طی یک تا دو هفته آینده صادر شود، وارد فاز اجرایی و عملیات عمرانی خواهد شد.
