به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، علی فیاض، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت تاکید کرد که با کشیده شدن لبنان به مذاکره با رژیم صهیونیستی به ریاست یک فرد غیرنظامی، این مسیر با خطرات و هشدارهایی روبرو شده است که نگرانیهایی را برمیانگیزد.
وی افزود که مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی در زمینه مذاکرات، ناظر بر همکاری اقتصادی و نظامی بین لبنان و دشمن صهیونیستی و بررسی راههای پیشبرد تعاملات اقتصادی و همچنین ارتباط در مسیر امنیتی و سیاسی است.
این عضو ارشد حزب الله ادامه داد که تبدیل کمیته مکانیسم به چارچوبی برای بحث در مورد این مسائل، انحراف خطرناک از قطعنامه بینالمللی ۱۷۰۱ و اعلام آتشبس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ است و لبنان را به سراشیبی خطرناکی میکشاند که نتایج فاجعهبار آن قابل اجتناب نیست و چارچوب مذاکره را در بستر دیکتهها و خواستههای صهیونیستها قرار میدهد.
فیاض گفت: ما مجدداً نسبت به خطر گسترش مذاکرات در کمیته مکانیسم از بحث در مورد عقبنشینی صهیونیستها از مواضع اشغالی، توقف اقدامات خصمانه، و آزادی اسرای لبنانی، به هر موضوع اقتصادی یا سیاسی دیگری هشدار میدهیم.
وی تاکید کرد که بازگشت بیقید و شرط اهالی به روستاهای مرزی، حاکمیت دولت بر تمام خاک لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق مختلف این کشور به ویژه منطقه مرزی و حق لبنان در دفاع از خود باید اصول ثابت لبنان در این مذاکرات باشد.
فیاض اظهار داشت که تسلیم شدن لبنان به مذاکره در سایه اقدام روزانه رژیم صهیونیستی به ترورها و حملات هوایی در لبنان، نقطه ضعف کشندهای در مذاکرات است.
