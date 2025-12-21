به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابنالدین حمیدی، ظهر یکشنبه در آئین اختتامیه سومین جشنواره علمی شهید چمران که در سالن شهید مطهری دانشگاه منابع طبیعی گرگان برگزار شد، با قدردانی از اساتید دانشگاههای استان گلستان و دستاندرکاران برگزاری این جشنواره، اظهار کرد: وجود بیش از ۴۰۰ اثر علمی در این جشنواره، نشاندهنده بلوغ علمی و ظرفیت بالای نخبگانی استان گلستان است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بهویژه شهدای علمی، شهید چمران را الگوی کامل پیوند علم، تعهد و مسئولیت اجتماعی دانست و افزود: شهید چمران در چارچوب تمدن تحریفشده غرب نگنجید و نشان داد علم زمانی ارزشمند است که در خدمت جامعه و انسان قرار گیرد.
جانشین بسیج اساتید کشور با بیان اینکه استاد بسیجی باید شهید چمران را الگوی خود قرار دهد، گفت: مسئولیت اجتماعی اهل علم از خود علم مهمتر است و علمی که در متن جامعه جاری نشود، کارآمد نخواهد بود.
حمیدی با اشاره به تحولات دانشگاهها در جهان، افزود: امروز در نسل پنجم دانشگاهها، دیگر آموزش و پژوهش بهتنهایی کافی نیست؛ دانشگاه باید مسئلهمحور، تمدنساز و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه، صنعت و حاکمیت باشد.
وی با انتقاد از فاصله میان دانشگاه و حل مسائل اجرایی کشور، ادامه داد: اگر علم در فرآیند تصمیمسازی مدیران وارد نشود، تبدیل به مقالههایی میشود که نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه گاهی اطلاعات راهبردی کشور را در اختیار دشمنان قرار میدهد.
جانشین بسیج اساتید کشور تأکید کرد: امروز دشمنان با جنگ علمی بهدنبال متوقفکردن پیشرفت ایران هستند، زیرا علم، قدرتآفرین است و دانشگاهها در خط مقدم این نبرد قرار دارند.
حمیدی با اشاره به مأموریت بسیج اساتید گفت: وظیفه استاد بسیجی شکستن مرزهای علم وارداتی، تولید علم مسئلهمحور، ارائه بستههای سیاستی و کمک به حل مشکلات استانهاست؛ بستههای سیاستی دو صفحهای که میتواند مبنای تصمیمگیری مدیران قرار گیرد.
وی استان گلستان را دارای ظرفیتهای بالای علمی، فنی و انسانی دانست و افزود: برگزاری استارتآپها، رقابتهای علمی و پیوند دانشگاه با صنعت میتواند علاوه بر حل مشکلات استان، به تولید ثروت، علم و اشتغال منجر شود.
جانشین سازمان بسیج اساتید کشور با تأکید بر ضرورت تحول در علوم انسانی گفت: تا زمانی که علوم انسانی ترجمهای و مبتنی بر مبانی سکولار غربی در دانشگاهها تدریس شود، تحول واقعی شکل نخواهد گرفت و استاد بسیجی باید در خط مقدم نظریهپردازی، نقد و مناظره علمی قرار گیرد.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره شهید چمران، ابراز امیدواری کرد با همت اساتید و نخبگان، دانشگاههای استان گلستان به مرجع حل مسائل اجتماعی و علمی تبدیل شوند و نقش مؤثری در پیشرفت کشور ایفا کنند.
