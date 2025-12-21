اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراها در شهرستان دیلم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح یکشنبه در نشست انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان دیلم با اشاره به آغاز رسمی فرایندهای قانونی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها در کشور، اظهار کرد: در پی دستور وزیر کشور و بر اساس تقویم ابلاغی انتخابات، مراحل معرفی و بررسی معتمدین محلی در شهرستان دیلم انجام شد و پس از طی فرآیندهای قانونی و تأیید هیئت نظارت، اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان دیلم مشخص شدند.

فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان دیلم افزود: هیأت اجرایی انتخابات شهرستان دیلم متشکل از ۱۱ نفر شامل فرماندار به عنوان رئیس هیئت اجرایی، نماینده رئیس دادگستری، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان و هشت نفر از معتمدین ساکن در شهرهای تابعه شهرستان است و همچنین پنج نفر به عنوان اعضای علی‌البدل این هیئت نیز به منظور پشتیبانی و استمرار فعالیت‌های اجرایی انتخابات انتخاب شده‌اند.

فرماندار دیلم با بیان اینکه هیئت اجرایی مسئولیت اجرای دقیق و قانونمند انتخابات را بر عهده دارد، گفت: ثبت‌نام داوطلبان، بررسی صلاحیت‌ها، رسیدگی به اعتراضات، ساماندهی شعب اخذ رأی و فراهم‌سازی زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و منطبق با قانون از جمله مهم‌ترین وظایف این هیئت است.

کاظمی با اشاره به زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها، خاطرنشان کرد: ثبت‌نام داوطلبان از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه انجام خواهد شد و هیئت اجرایی شهرستان دیلم آمادگی کامل برای اجرای این مرحله حساس از انتخابات را دارد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی، از اقشار مختلف مردم، نخبگان، جوانان، زنان، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی خواست با مشارکت آگاهانه و حضور پرشور در این انتخابات، زمینه انتخاب افرادی متخصص، متعهد و کارآمد را برای توسعه و پیشرفت مدیریت شهری فراهم کنند.