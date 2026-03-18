رفعتی: ۴۸ تن کالای اساسی در شهرستان گناوه توزیع می شود

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های دولت برای حمایت از معیشت خانوارها ، تأمین اقلام اساسی و کنترل قیمت اقلام پروتئینی، مقدار ۶ تُن مرغ منجمد،۲۰ تن شکر و ۲۲ تن برنج تأمین شده است که طی روزهای آتی از طریق واحدهای صنفی مشخص شده در سطح شهرستان توزیع خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: این اقلام اساسی با قیمت مصوب دولتی و تحت نظارت کامل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به بازار عرضه خواهد شد تا نیاز شهروندان در زمینه تأمین کالای اساسی برطرف شود.

رفعتی افزود : همه اقلام کالاهای اساسی در شهرستان موجود است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

وی بیان کرد: به منظور تعادل در قیمت و تنظیم بازار ، اقلام کالاهای اساسی پیوسته به بازار تزریق می‌شود .