به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میر غضنفری ظهر یکشنبه در دومین روز متوالی بازدید میدانی از بازار شب یلدا با اشاره به دغدغه‌های مردم در خصوص افزایش قیمت برخی کالاها و میوه‌ها، گفت: افزایش قیمت‌ها در این روزها واقعیتی غیرقابل کتمان است که بخشی از آن به وارداتی بودن برخی میوه‌ها از استان‌های دیگر، هزینه‌های حمل و نقل، و افزایش قابل توجه تقاضا بازمی‌گردد.

فرماندار رشت افزود: کالاها به اندازه کافی در بازار وجود دارد اما افزایش تقاضا و شرایط فصلی باعث شده که شاهد نوسانات قیمتی باشیم. در این شرایط، تیم‌های بازرسی از جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتحادیه اصناف و سایر دستگاه‌های مسئول در حال رصد بازار هستند و با هرگونه تخلف قانونی برخورد خواهند کرد از مردم نیز درخواست داریم هرگونه گزارش تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ ارسال کنند تا پیگیری شود.

میر غضنفری با تأکید بر نگاه انسانی به بازار، اظهار کرد: رعایت انصاف و اخلاق حرفه‌ای توسط فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا به همان اندازه نظارت قانونی اهمیت دارد تا شهروندان بتوانند شب یلدا را با آرامش و بدون دغدغه سپری کنند. بازار، نه فقط عرصه اقتصاد، بلکه عرصه کرامت انسانی نیز هست که باید مورد احترام قرار گیرد.

وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی و نظارت‌ها تا شب یلدا ادامه خواهد داشت و تمام تلاش ما این است که تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود، قیمت‌ها مدیریت گردد و مردم با آسودگی خاطر نیازهای خود را تأمین کنند. این اقدام بخشی از مسئولیت حاکمیت در صیانت از حقوق شهروندان است و همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در شهرستان همراه و هم‌افزا هستند.

فرماندار شهرستان رشت در پایان اظهار امیدواری کرد: با استمرار تلاش‌ها و همکاری دستگاه‌ها و مردم، بتوانیم ضمن ایجاد آرامش در بازار، شرایط مناسبی برای خرید شهروندان فراهم کنیم و این شب خاص را با امنیت و رضایت خاطر برای خانواده‌ها رقم بزنیم.