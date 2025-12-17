صادقی: نظارت مضاعف بر بازار شب یلدا در اردبیل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح نظارتی ویژه و استقرار بازرسان این اداره‌کل برای نظارت مضاعف بر بازار شب یلدا در سطح بازار با محوریت «نظارت بر بازار و کالاهای پر تقاضا» در آستانه شب یلدا خبر داد.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای برخی کالاها در این ایام، افزود: بازرسان این اداره‌کل به صورت فعال و در دو شیفت کاری صبح و عصردر سطح بازار استان مستقر شده‌اند تا بر روند عرضه، کیفیت و قیمت کالاهای اساسی و پرتقاضای مرتبط با شب یلدا نظارت دقیق داشته باشند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل هدف از این اقدام را تأمین نیازهای مردم، حفظ قدرت خرید شهروندان و پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه کالا عنوان کرد.

صادقی ادامه داد: بر این اساس، نظارت بر میوه‌های خشک و تازه، آجیل، شیرینی‌های سنتی و دیگر اقلام پر مصرف این شب، در دستور کار ویژه تیم‌های بازرسی قرار دارد.

این مقام مسئول از همکاری مردم و گزارش‌دهی آنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق سامانه ۱۲۴ قدردانی کرد و بر تداوم این نظارت‌ها در طول سال و ایام خاص و مناسبت‌های ویژه از سال تأکید کرد.

صادقی در ادامه خاطر نشان کرد سامانه یکپارچه پاسخگویی ۱۲۴ از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۶ و در روزهای تعطیل نیز بجز جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر از طریق اپراتور، شکایت و گزارشات شهروندان دریافت می‌شود و خارج از ساعات یاد شده برای ثبت شکایات و گزارشات شهروندان این سامانه بصورت خودکار به صندوق صوتی وصل می‌شود.