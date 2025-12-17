  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

صادقی: نظارت مضاعف بر بازار شب یلدا در اردبیل ادامه دارد

اردبیل- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از اجرای طرح نظارتی ویژه بر بازار شب یلدا در سطح استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح نظارتی ویژه و استقرار بازرسان این اداره‌کل برای نظارت مضاعف بر بازار شب یلدا در سطح بازار با محوریت «نظارت بر بازار و کالاهای پر تقاضا» در آستانه شب یلدا خبر داد.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای برخی کالاها در این ایام، افزود: بازرسان این اداره‌کل به صورت فعال و در دو شیفت کاری صبح و عصردر سطح بازار استان مستقر شده‌اند تا بر روند عرضه، کیفیت و قیمت کالاهای اساسی و پرتقاضای مرتبط با شب یلدا نظارت دقیق داشته باشند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل هدف از این اقدام را تأمین نیازهای مردم، حفظ قدرت خرید شهروندان و پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه کالا عنوان کرد.

صادقی ادامه داد: بر این اساس، نظارت بر میوه‌های خشک و تازه، آجیل، شیرینی‌های سنتی و دیگر اقلام پر مصرف این شب، در دستور کار ویژه تیم‌های بازرسی قرار دارد.

این مقام مسئول از همکاری مردم و گزارش‌دهی آنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق سامانه ۱۲۴ قدردانی کرد و بر تداوم این نظارت‌ها در طول سال و ایام خاص و مناسبت‌های ویژه از سال تأکید کرد.

صادقی در ادامه خاطر نشان کرد سامانه یکپارچه پاسخگویی ۱۲۴ از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۶ و در روزهای تعطیل نیز بجز جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر از طریق اپراتور، شکایت و گزارشات شهروندان دریافت می‌شود و خارج از ساعات یاد شده برای ثبت شکایات و گزارشات شهروندان این سامانه بصورت خودکار به صندوق صوتی وصل می‌شود.

