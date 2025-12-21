به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای معاونین که در محل دیوان محاسبات استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به تجربه‌های موفق همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و دیوان محاسبات، اظهار کرد: در سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری رویکردی منسجم، جامع و مسئله‌محور در دیوان محاسبات بوده‌ایم که هدف آن تسهیل امور قانونی و اجرایی با رویکرد تأمین آرامش و آسایش مردم است.

وی با تأکید بر اینکه نظارت باید مکمل توسعه باشد و نه مانعی در مسیر آن، افزود: خوشبختانه نگاه نظارتی امروز از رویکرد صرفاً مچ‌گیرانه فاصله گرفته و به سمت حل مسئله حرکت کرده است؛ این تغییر رویکرد موجب راهگشایی در فرآیندهای اجرایی شده و اعتماد متقابل را تقویت کرده است.

رهاسازی پروژه‌های نیمه‌تمام، خسارت مضاعف به استان

استاندار اصفهان یکی از چالش‌های جدی کشور و استان را حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرد و گفت: در کشور حدود ۸۵ هزار پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که سهم قابل توجهی از آن مربوط به استان اصفهان است و برخی از این طرح‌ها بیش از دو دهه بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد اجرایی، خواستار تشکیل کمیته‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و دیوان محاسبات برای رفع موانع قانونی و تسریع در تعیین تکلیف طرح‌ها شد و تصریح کرد: حرکت به سمت پروژه‌های کوچک، مؤثر و مردمی می‌تواند موتور واقعی توسعه استان را به حرکت درآورد.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های شاخص از جمله مصلی اصفهان، قطار سریع‌السیر و طرح‌های مسکن، اظهار کرد: پروژه‌ای که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، باید بدون وقفه تا پایان دنبال شود؛ رهاسازی این پروژه‌ها نه‌تنها اتلاف منابع است، بلکه خسارت مضاعفی به استان تحمیل می‌کند.

نظارت اصلاح‌گر و هوشمند، الزام مدیریت توسعه

استاندار اصفهان در ادامه با تأکید بر نقش نظارت جامع و مبتنی بر فهم، گفت: نظارت بدون درک دقیق از موضوع منجر به قضاوت نادرست می‌شود و زمانی که فهم مشترک میان مدیران اجرایی و نهادهای نظارتی وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری‌ها ناکارآمد و فرصت اصلاح از دست می‌رود.

وی افزود: نهادهای نظارتی باید از جایگاه گزارش‌دهنده صرف تخلفات، به نهادی اصلاح‌گر، پیشگیرانه و پشتیبان حکمرانی مالی تبدیل شوند؛ رسالت نظارت صرفاً ثبت خطا نیست، بلکه اصلاح ساختارها و حل مسائل است.

جمالی‌نژاد با اشاره به شرایط دشوار مالی دولت تصریح کرد: اگرچه وضعیت درآمدی کشور محدود است، اما با مدیریت شفاف، انتخاب مدیران صالح و خوش‌سابقه و تقویت نظارت سازنده می‌توان مسیر توسعه را حفظ و تثبیت کرد.

وی همچنین با انتقاد از محافظه‌کاری تصمیم‌گیران گفت: برخی مدیران به دلیل ترس از تخلف، از تصمیم‌گیری پرهیز می‌کنند، در حالی که کشور و استان به مدیرانی جسور، پاسخگو و مسئولیت‌پذیر نیاز دارد.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های آبی استان اشاره کرد و نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را در نظارت و مدیریت منابع آب حیاتی دانست. وی پیشنهاد داد اصفهان به‌عنوان پایلوت اجرای نظام نظارت هوشمند منابع آب انتخاب شود و افزود: ایجاد مراکز نوآوری و پیشران‌های هوش مصنوعی در حوزه آب و محیط زیست می‌تواند تحول جدی در پیش‌بینی، کنترل و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی ایجاد کند.

بحران کم‌آبی به تهدیدی فراگیر برای کشور تبدیل نشود

وی از مدیران و متولیان پروژه‌های آبی خواست با نگاه ملی و همکاری مؤثر، طرح‌های مهم آبی را از حالت توقف خارج کنند و اجازه ندهند بحران کم‌آبی به تهدیدی فراگیر برای کشور تبدیل شود.

جمالی‌نژاد همچنین محورهای توسعه استان را فناوری‌های نوین، انرژی خورشیدی و گردشگری برشمرد و تأکید کرد: خانواده‌محوری یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و جامعه سالم از خانواده سالم شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در نظارت گفت: ایجاد سامانه‌های ساده و در دسترس برای گزارش‌دهی مردمی، موجب افزایش شفافیت، اعتمادسازی و پیشگیری از فساد خواهد شد.

استاندار اصفهان در پایان با تقدیر از همکاری نهادهای نظارتی گفت: مسیر جدید استان مسیر امید، عقلانیت و خدمت است و هدف نهایی ما کار برای رضای خدا و مردم، ارتقای کیفیت حکمرانی محلی و صیانت از منافع عمومی است.