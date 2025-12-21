به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار بعدازظهر یکشنبه در چهارمین جلسه ستاد هماندیشی طرح ملی «زندگی با آیهها» با بیان اینکه این طرح با رویکردی قرارگاهی در حال اجراست، اظهار کرد: ایجاد وحدت رویه در ترویج سبک زندگی قرآنی و جریانسازی مفاهیم الهی در متن زندگی مردم از اهداف اصلی این برنامه است.
وی با اشاره به زمانبندی اجرای طرح افزود: برنامه ملی «زندگی با آیهها» از ابتدای ماه رجب آغاز میشود و ایام اعتکاف بهعنوان نزدیکترین و مؤثرترین مقطع زمانی، ظرفیت بالایی برای ضریبدهی و تعمیق اهداف این طرح قرآنی دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای معنوی اعتکاف، گفت: مجموعه محتوایی «حالت پرواز» که ویژه این ایام طراحی شده، میتواند نقش مهمی در ارتباطگیری عمیقتر مخاطبان با پیامها و مفاهیم قرآن کریم ایفا کند.
شریفتبار با بیان اینکه خادمی قرآن محور اصلی این طرح است، تصریح کرد: طرح «زندگی با آیهها» بر دو رکن اساسی انگیزهبخشی و محفلسازی قرآنی استوار است تا تدبر در آیات الهی بهصورت فراگیر در محافل دینی و فرهنگی نهادینه شود.
وی همچنین بر ضرورت حفظ ارتباط مستمر با مخاطبان مختلف تأکید کرد و افزود: استفاده هوشمندانه از فضای مجازی، فضاسازی محیطی، تبلیغات شهری و بهرهمندی از ظرفیتهای زیستبوم قرآنی، از الزامات موفقیت این طرح به شمار میرود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی طرح «زندگی با آیهها» این است که دو کارکرد اساسی قرآن، یعنی هدایتگری و زندگیبخشی، برای عموم مردم ملموس شود و آموزههای قرآنی در رفتار فردی و سبک زندگی اجتماعی تجلی پیدا کند.
