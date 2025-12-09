به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار عصر سه شنبه در نشست هماندیشی مدیران و کارشناسان قرآنی و فرهنگی ادارات و نمایندگیهای تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان مازندران ضمن تأکید بر اهمیت جاریسازی آموزههای قرآنی در زندگی روزانه گفت: اهتزاز پرچم توحید و رسیدن به مقام انصاراللهی باید ورد زبان روزانه ما باشد تا حضور و نظارت الهی را در همه امور زندگی احساس کنیم.
وی افزود: پناه حقیقی جامعه در برابر فتنهها و بحرانهای فکری قرآن کریم است و قرآن باید در متن زندگی ما جاری شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین با اشاره به ظرفیت چشمگیر قرآنی در استان اظهار داشت: در مازندران بیش از سههزار و پانصد محفل قرآنی فعال و دههزار برگزارکننده محافل وجود دارد که این رقم نشانگر زمینه مطلوب فرهنگی در استان است. با این حال لازم است همت مضاعفی در مسیر اجرای طرح زندگی با آیهها و ایجاد انگیزه در مردم برای انس بیشتر با قرآن به کار گرفته شود.
در ادامه نشست، حجتالاسلام اسماعیل رمضانی رئیس اداره امور قرآنی مازندران، گزارشی از اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» ارائه داد و بیان کرد: این طرح، برنامهای سهساله است که در آن پیشبینی میشود ۱۰ میلیون نفر بتوانند صد آیه منتخب قرآن کریم را بخوانند، حفظ کنند، معنا و مفهوم آن را درک کرده و در زندگی فردی و اجتماعی خود بهکار بندند.
وی تصریح کرد: آغاز اجرای ملی طرح از ماه مبارک رجب خواهد بود و برای تحقق آن باید تمام ظرفیتهای مردمی و دستگاههای فرهنگی و اجرایی بهکار گرفته شوند.
آمادگی مازندران برای اعتکاف
در بخش دیگری از این نشست، میر رجب عباسنسب سرپرست معاونت فرهنگی و تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به آمادگی گسترده استان برای برگزاری آئین معنوی اعتکاف گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۵۰۰ مسجد در سطح استان میزبان معتکفان باشند. در این برنامه توجه ویژهای به حضور جوانان و نوجوانان صورت خواهد گرفت، چراکه اعتکاف نقطه اتصال و آغاز حرکت عملی در مسیر زندگی با آیههاست.
در ادامه رقیه مرادی کارشناس بانوان استان ادامه داد؛ بانوی مجاهد، نماد پیوند میان ایمان و عمل است؛ و این همان نقطهای است که شورای راهبری بانوان باید آن را بهعنوان محور راهبردی خود قرار دهد. چرا که شورای راهبری بانوان مأموریت دارد مسیر توانمندسازی، هدایت و الگوسازی برای بانوان جامعه را ترسیم کند.
مرادی بیان کرد؛ دوره بانوی مجاهد میتواند بهعنوان بازوی اجرایی و محتوایی این شورا عمل کند؛ یعنی آنچه شورا در سطح سیاستگذاری ترسیم میکند، در این دوره به زبان آموزش و تربیت تبدیل شود.
وی گفت؛ اگر شورای راهبری بانوان را قطبنمای حرکت بدانیم، دوره بانوی مجاهد همان نقشه عملیاتی است که مسیر را روشن میکند. این دوره میتواند: محتوای راهبردی شورا را به زبان قابل فهم برای بانوان منتقل کند و بانوان را از سطح مخاطب به سطح کنشگر اجتماعی ارتقا دهد.
در ادامه، حجتالاسلام رضا عسکری مسئول بنیاد نوجوان و خانم داداشی مسئول شریکه الامام استان در سخنانی جداگانه، دیدگاههای تخصصی خود را پیرامون اعتکاف و نقش بانوان و نوجوانان در برنامههای فرهنگی و قرآنی استان و همچنین رویداد شهیده فرشته بیان کردند.
در پایان این نشست، مدیران و کارشناسان شرکتکننده بر ضرورت تقویت اعتقاد قلبی به طرح زندگی با آیهها، جبههسازی فرهنگی در میدان نشر معارف قرآنی، اتصال شبکههای فعال قرآنی استان و جذب گسترده مردم به جریان قرآنمحوری در سبک زندگی تأکید کردند.
نشست هماندیشی مدیران و کارشناسان قرآنی و فرهنگی مازندران، به عنوان یکی از برنامههای راهبردی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، زمینهساز همافزایی فکری و اجرایی میان مدیران، کارشناسان و فعالان فرهنگی در مسیر تحقق جامعهای قرآنی و مؤمن به آموزههای الهی عنوان شد.
نظر شما