سردار وحیدی: هر تهدیدی پاسخی کوبنده به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفتگو با المسیره از توسعه توان نظامی و تسلیحات نظامی کشورمان سخن گفت.
سردار احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، تأکید کرد که قدرت نظامی و تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم همه فشارها و چالشها، هرگز حتی برای یک لحظه هم متوقف نشده است.
وی افزود: ایران پس از جنگ دوازده روزه قویتر شده و چشمانش بیدار است و با دقت اوضاع را رصد میکند. این تجربه جنگ دوازده روزه، آمادگی نظامی را افزایش داد و سطح هماهنگی و آمادگی را در واحدهای مختلف نیروهای مسلح بالا برد.
وی با اشاره به اینکه ایران هوشیار است و تمام تحرکات خصمانه را از نزدیک رصد میکند، تأکید کرد: ایران بیدار است و تحرکات خصمانه را به دقت رصد میکند.هرگونه تهدیدی علیه امنیت و حاکمیت ایران با پاسخی کوبنده روبرو خواهد شد. معادلات بازدارندگی ایران پایدارتر و قدرتمندتر شده است.
سردار وحیدی تأکید کرد که خوداتکایی و تولید داخلی ستون اصلی برتری نظامی ایران را تشکیل میدهد و تحریمها و محاصرهها نتوانستهاند اراده مردم ایران را بشکنند یا مانع توسعه توان دفاعی آن شوند.
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ما تازگی ندارد و بی ارزش است و هدفش سرپوش گذاشتن بر شکستشان و عدم تحقق اهدافشان است.
او بیان کرد: امروز به یمن بنگرید که چگونه سربلند بیرون آمده است و پایبندی خود را به ارزشهای اسلامی ثابت کرده و در کنار فلسطین ایستاد و برای خود شهرتی جاودانه در تاریخ رقم زد.
گفتنی است که ساعاتی قبل نیز سردار «احمد وحیدی» در گفتوگو با شبکه المیادین درباره سفر قریبالوقوع «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم رژیم صهیونیستی به آمریکا و تهدیدات مکرر این رژیم علیه ایران گفت: رژیم صهیونیستی با مشکلات عظیمی مواجه است و این امر برای همه آشکار شده است.
وی با بیان اینکه این رژیم هیچیک از اهداف خود را در جنگ علیه ایران محقق نکرد، افزود: تهران تمامی تحولات را از نزدیک رصد میکند و همه مسائل را با دقت زیر نظر دارد.
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت: رژیم اسرائیل تلاش میکند تصویری متفاوت از واقعیت نشان دهد و ضعف خود را پنهان کند و این اقدام از طریق جنگ رسانهای و روانی علیه ایران صورت میگیرد.
وی با اشاره به شکستهای اخیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی تلاش دارد تا با تهدیدات و تحرکات اخیر، شکست سنگینی را که در جنگ ۱۲ روزه متحمل شد، پنهان کند.
سردار وحیدی با بیان اینکه ادعاها و تبلیغات رژیم صهیونیستی هیچ دستاوردی برای این رژیم به همراه نخواهد داشت، افزود: امروز رژیم صهیونیستی تنها و منزوی است و در تلاشهای بیهوده برای نجات خود دستوپا میزند.
