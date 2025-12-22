تشدید نظارت‌ بر بازار همدان؛ اکثر اصناف از گرانی ها ناراضی هستند

محمد ارغوان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اشاره به افزایش قیمتها در بازار، بهویژه در بخش آجیل و خشکبار، اظهار کرد: بازرسیهای اتاق اصناف همدان در راستای کنترل و نظارت بر بازار شدت گرفته است.
وی ملاک اصلی این بازرسیها را قیمت مندرج در فاکتور خرید واحدهای صنفی عنوان کرد و افزود: با بررسی فاکتورها و حاشیه سود اصناف، مشخص شده که اکثر آنها نیز از این وضعیت آشفته گرانی در بازار ناراضی هستند؛ چرا که افزایش قیمتها موجب کاهش چشمگیر فروش آنها شده است، تا جایی که برخی حتی ۵۰ درصد افت فروش را تجربه میکنند.
رئیس اتاق اصناف همدان با تاکید بر تأثیر مستقیم گرانی بر کاهش تقاضا گفت: افزایش قیمتها باعث شده بازار عرضه با کاهش چشمگیر تقاضا روبرو شود و مردم از حجم بالای خرید به خریدهای کممصرف اکتفا کنند. همچنین، مردم از خرید کالاهای گرانقیمت روی گردان شدهاند؛ به طوری که به عنوان مثال، تقاضا برای آجیل شیرین به عنوان جایگزین ارزانتر آجیل شور افزایش یافته است.
توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب
ارغوان در ادامه از هماهنگی با اتحادیه خواربار برای توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب خبر داد و تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت برنج، برنج پاکستانی با برند «مروارید طلایی» در کیسههای ۲۵ کیلویی و با قیمت ۱۱۵ هزار تومان در بازار بنکداران «راستای حسینخانی» همدان توزیع میشود و در این زمینه کمبودی وجود ندارد. وی یادآور شد که پیش از این نیز این برنج با قیمت ۹۳ هزار تومان عرضه میشد.
گرانی یا گرانفروشی؛ دغدغه خردهفروشان
وی با اشاره به مشکلات خردهفروشان برنج تاکید کرد: مسئله گرانی و گرانفروشی از خریدهای اولیه تا خردهفروشی اثرگذار است و خردهفروشان از وضعیت بازار برنج رضایت ندارند و فروش آنها به حدی کاهش یافته که توان پرداخت هزینههای صنفی، کارگری، اجاره و سایر هزینههای سربار را ندارند.
ارغوان بر این موضوع پافشاری کرد که این تصور که بازاریان و اصناف از گرانی سود میبرند، به کلی نادرست است و تنها تعداد قلیلی در سطح کلان ممکن است منتفع شوند، در حالی که غالب واحدهای صنفی در همدان از وضعیت موجود ناراضی هستند.
برخورد قاطع با متخلفان و تعیین قیمتهای پایه
رئیس اتاق اصناف همدان با تاکید بر عزم این نهاد برای برخورد قاطع با متخلفان هشدار داد: قطعاً موضع اتاق اصناف در برخورد با متخلفان بدون اغماض است و در صورت کشف تخلف، واحد صنفی علاوه بر معرفی به تعزیرات حکومتی، با مجوز قانونی پلمپ خواهد شد.
وی از تشدید نظارتها در روزهای اخیر بر بازار میوه و ترهبار خبر داد و گفت: پیرو دستور دادستانی، نظارتها به ویژه در مناطق حاشیهای شهر شدت یافته و خوشبختانه اغلب واحدهای صنفی قیمتها را رعایت میکنند. خود اصناف نیز به این نتیجه رسیدهاند که فروش بیشتر با قیمت کمتر برای آنها به صرفهتر است.
ارغوان از تعیین حداقل و حداکثر قیمت برای عرضه انواع میوه، سبزیجات و صیفیجات در میدان بار همدان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد. به عنوان مثال، حداکثر قیمت مصوب برای انار بین ۸۰ تا ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده و به خریداران نیز اعلام شده که اگر کالایی بالاتر از قیمت مصوب عرضه شد، آن را نخرند. واحدهای متخلف به عنوان «مقصر گرانی» به تعزیرات معرفی خواهند شد.
وی به عرضه مرغ منجمد با قیمت ۱۲۳ هزار تومان در سه نقطه شهر از روز پنجشنبه اشاره کرد و در مورد مرغ گرم گفت: قیمت مرغ گرم تابع قیمت دستوری سازمان جهاد کشاورزی است که پس از عبور از کانال کشتارگاه، مباشران و واسطهها با افزودن سود خود، به دست خردهفروش میرسد.
ارغوان در مورد قیمتگذاری برخی کالاها مانند شیرینی نیز اظهار داشت: قیمت این قبیل کالاها که در سطح استان قیمتگذاری میشود، متأثر از قیمت مواد اولیه مانند آرد و شکر است که به صورت کشوری تعیین میشود. وی تصریح کرد: این روزها بازار شیرینی رونق چندانی ندارد و علیرغم عرضه با قیمتهای کمتر از مصوب توسط قنادیها، استقبال محدود است.
