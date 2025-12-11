کامیون حامل احشام ۱۸ میلیاردی قاچاق در فریدن توقیف شد

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن حین گشت‌زنی در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن تصریح کرد: مأموران در بازرسی صورت گرفته از این کامیون، ۸۹ رأس گوسفند که به صورت قاچاق و بدون هرگونه مدارک و مجوز قانونی حمل می‌شد را کشف کردند.

وی ارزش احشام کشف شده را ۱۸ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه برای راننده متخلف خودرو پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.