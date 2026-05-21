به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی ان ان در گزارشی اعلام کرد: به گفته ۲ منبع آگاه از ارزیابی‌ های اطلاعاتی آمریکا، ایران در طول آتش‌ بس ۶ هفته‌ای (توقف درگیری ها) که از اوایل آوریل آغاز شد، بخشی از تولید پهپاد خود را ازسر گرفته است که نشان می‌دهد این کشور به سرعت در حال بازسازی برخی از قابلیت‌های نظامی اش است.

این شبکه تلویزیونی ادامه داد: ۴ منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفتند که اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد که ارتش ایران بسیار سریع‌تر از آنچه در ابتدا تخمین زده می‌شد، در حال بازسازی است. به گفته این ۴ منبع آگاه از اطلاعات، بازسازی قابلیت‌های نظامی، از جمله جایگزینی مراکز موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سیستم‌های تسلیحات کلیدی که در جریان درگیری (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران) آسیب دیده بودند، به این معنی است که اگر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بمباران را ازسر بگیرد، تهران (در عملیات تلافی جویانه و دفاعی خود) همچنان تهدیدی قابل توجه است. این موضوع همچنین ادعاهای مربوط به میزان تضعیف ارتش ایران توسط حملات آمریکا و اسرائیل در درازمدت را زیر سوال می‌برد.

سی ان ان در این گزارش افزود: در حالی که زمان ازسرگیری تولید اجزای مختلف سلاح متفاوت است، برخی از برآوردهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که ایران می‌تواند ظرف ۶ ماه به طور کامل قابلیت حمله پهپادی خود را بازسازی کند.

این مقام آمریکایی به سی ان ان گفت: ایرانی‌ها از تمام جدول‌های زمانی که جامعه اطلاعاتی برای بازسازی در نظر گرفته بود، فراتر رفته‌اند.