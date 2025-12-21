سامری: ساخت ۹۲ هزار واحد مسکونی در قم با پیشرفت ۳۱ درصد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری ظهر یکشنبه در دیدار استاندار و شورای معاونین و مشاورین استانداری قم با آیت‌الله علیرضا اعرافی اظهار کرد: یکی از پروژه‌های شاخص استان، فرودگاه قم است که پس از حدود ۱۲ سال بلاتکلیفی، با مشارکت بخش خصوصی، پیمانکاران و وزارت راه، عملیات زیرسازی و اجرای باند آغاز شده است.



وی گفت: طول باند فرودگاه چهار هزار و ۶۰۰ متر و عرض آن ۶۰ متر است و قرارداد پیمانکاری به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منعقد شده و پیش‌بینی می‌شود فاز اول فرودگاه ظرف دو تا سه سال آینده به بهره‌برداری برسد و تجهیزات ناوبری، برج مراقبت و ترمینال نیز آماده بهره‌برداری شود.



سامری با اشاره به پروژه‌های بزرگراهی و جاده‌ای افزود: کمربندی ۱۲.۵ کیلومتری جاده جعفریه تا جاده قدیم تهران با ۸۵ درصد پیشرفت در زیرسازی و ۵۰ درصد سازه، تا پایان سال آماده بهره‌برداری خواهد بود و جاده قدیم تهران-قم نیز در حال چهاربانده شدن است تا مسیر جایگزین اقتصادی و کاهش ترافیک و تصادفات باشد، همچنین آزادراه ساوه-سلفچگان با افزایش تعداد باندها و همکاری بخش خصوصی ظرفیت حمل‌ونقل ترانزیتی را ارتقا می‌دهد.



وی درباره حمل‌ونقل ریلی استان بیان کرد: ایستگاه‌های باری جدید به خطوط ریلی اضافه شده و سیلوی قم نیز به شبکه متصل شده است که انتقال کالا و گندم را از کامیون به ریل منتقل می‌کند و این اقدامات علاوه بر افزایش امنیت، بهره‌وری حمل‌ونقل را بهبود می‌بخشد.



معاون استاندار با اشاره به پروژه‌های مترو قم گفت: خط اول متروی شهر از ابتدای ورودی جعفریه تا میدان مطهری تکمیل شده و ریل‌گذاری باقی مسیر در حال انجام و سفارش واگن‌ها علاوه بر شرکت چینی، به شرکت داخلی در اراک نیز داده شده و به محض تحویل، بهره‌برداری از مترو آماده خواهد شد.



وی ابراز کرد: تونل‌های خط یک مترو نیز به صورت کامل اتصال یافته و موافقت اجرای خط دو مترو قم نیز اخذ شده که بخش مهمی از حمل‌ونقل شهری مناطق پردیسان و پرتراکم را پوشش می‌دهد.



سامری در ادامه به پروژه‌های مسکن اشاره کرد و افزود: ساخت ۹۲ هزار واحد مسکونی در استان با پیشرفت فیزیکی حدود ۳۱ درصد در حال اجراست و این پروژه‌ها می‌تواند جمعیتی معادل ۳۴۵ هزار نفر را اسکان دهد و استان قم در این زمینه نسبت به بسیاری از استان‌های کشور پیشتاز است و تلاش می‌شود سرعت پیشرفت افزایش یابد.



وی همچنین به پروژه‌های آبرسانی و زیرساخت‌های مرتبط با آب اشاره کرد و تأکید کرد: تمامی پروژه‌های عمرانی و خدماتی استان به‌طور مستمر پیگیری می‌شوند و استانداری با مدیریت منابع و همکاری دستگاه‌ها، توسعه و رفاه مردم را تضمین خواهد کرد.



سامری در پایان گفت: اقدامات عمرانی، حمل‌ونقلی و مسکن استان با جدیت در حال اجراست و برخی از این پروژه‌ها در سطح کشور به‌عنوان طرح‌های پیشران مطرح شده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی استان در پیشبرد توسعه زیرساختی است.