رضا قاسمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت پروژه مترو اسلامشهر گفت: پروژه مترو اسلامشهر بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای حملونقل ریلی جنوبغرب استان تهران، از سال ۱۳۹۸ و پس از تغییر دستگاه اجرایی، با مدیریت شهرداری اسلامشهر وارد فاز اجرایی شده است.
وی افزود: این پروژه در دو فاز تعریف شده که فاز نخست از آزادگان تا میدان نماز و فاز دوم از میدان نماز تا میدان قائم (عج) را شامل میشود. در فاز اول به طول حدود ۱۰ کیلومتر، سه ایستگاه آزادگان، چهاردانگه و میدان نماز در نظر گرفته شده که ایستگاه آزادگان در این فاز بهصورت عبوری مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
قاسمی با بیان اینکه عملیات حفاری تونل فاز اول بهطور کامل انجام شده است، اظهار کرد: ایستگاه میدان نماز حدود ۷۰ درصد و ایستگاه چهاردانگه نزدیک به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین عملیات روسازی و ریلگذاری از سال گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته است. کل ریل حرکتی فاز یک نیز خریداری و تحویل شده است.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل ریلی شهرداری اسلامشهر ادامه داد: در بخشهای ساختمانی و عمرانی، پیشرفت پروژه به حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده و در حوزه تجهیزات ویژه (ENM) نیز فرآیند خرید و تأمین تجهیزات آغاز شده است. ریل سوم تأمین توان خریداری و بیش از نیمی از آن تحویل گرفته شده است.
وی مجموع پیشرفت فیزیکی فاز اول پروژه را بیش از ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: تلاش میکنیم در سال آینده بخشی از فاز یک را به اتمام برسانیم تا وارد مراحل تست سرد، تست گرم و راهاندازی شویم. عمده کار باقیمانده در این فاز مربوط به تجهیزات تخصصی نظیر سیستم سیگنالینگ و تأمین توان است.
قاسمی با اشاره به مطالعات ترافیکی این خط گفت: در مطالعات انجامشده در سالهای ۸۸ و ۸۹، حدود ۱۲۰ هزار سفر روزانه برای این مسیر پیشبینی شده بود، اما آمارگیریهای جدید این عدد را تا ۲۵۰ هزار سفر در روز نشان میدهد. برآورد ما جذب بیش از ۷۰ هزار مسافر در هر جهت در فاز بهرهبرداری است که اهمیت بالای این خط را نشان میدهد.
وی کاهش زمان سفر از میدان نماز تا ایستگاه آزادگان از بیش از ۳۵ دقیقه به حدود ۱۱ دقیقه را از مزایای مهم این پروژه دانست و افزود: بر اساس محاسبات شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، هر سفر مترو موجب صرفهجویی حدود ۶ لیتر بنزین و ۲۸ لیتر گازوئیل میشود و پیشبینی میشود در سال نخست بهرهبرداری، بیش از ۱۷ میلیون دلار صرفهجویی صرفاً در یارانه سوخت حاصل شود.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل ریلی شهرداری اسلامشهر با تأکید بر نقش مترو در کاهش مصرف انرژی خاطرنشان کرد: سیستمهای حملونقل ریلی انبوهبر مانند مترو، حدود یکهفتم سایر سیستمهای دیزلی و بنزینی انرژی مصرف میکنند که نشاندهنده بهرهوری بالای این سامانههاست.
قاسمی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: پروژه مترو اسلامشهر توسط چند پیمانکار بخش خصوصی در حال اجراست و تأکید جدی ما بر پرداخت بهموقع حقوق و مزایای کارگران است تا این عزیزان که بار اصلی اجرای پروژه را بر دوش دارند، با مشکل معیشتی مواجه نشوند.
