به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جودی معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه احمد جمالدینی فرماندار شهرستان جاسک و جمعی از مسئولان محلی از روستاهای سیل‌زده نگر و باغان در غرب این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید میدانی وضعیت خسارات واردشده به معابر، زیرساخت‌ها و واحدهای مسکونی بررسی و برآورد اولیه خسارات ناشی از سیلاب انجام شد.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن با تأکید بر تسریع در روند ارزیابی‌ها، دستورات لازم برای پیگیری جبران خسارات، بهسازی معابر و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را صادر کرد.

مسئولان حاضر همچنین با گفت‌وگو با اهالی از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات مردم قرار گرفتند و بر تداوم خدمات‌رسانی و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده تا بازگشت شرایط عادی تأکید شد.