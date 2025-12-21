  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

موتورسیکلت قاچاق در گناوه توقیف شد

بوشهر- سرپرست فرمانده انتظامی گناوه از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدنصیر زنده بودی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران این فرماندهی در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز طی اخبار واصله مبنی بر تردد و ایجاد مزاحمت یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق مدل یاماهاcc ۱۰۰۰ در سطح شهر موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق متلک موتورسیکلت و مخفیگاه مورد نظر شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی نسبت به توقیف آن اقدام کردند و در بررسی کارشناسان مشخص گردید موتورسیکلت فاقد مدارک مثبته گمرکی بوده و قاچاق می‌باشد.

سرپرست فرمانده انتظامی گناوه با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیفی را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله تحویل مرجع قضائی شد.

