موتورسیکلت قاچاق در گناوه توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدنصیر زنده بودی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران این فرماندهی در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز طی اخبار واصله مبنی بر تردد و ایجاد مزاحمت یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق مدل یاماهاcc ۱۰۰۰ در سطح شهر موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق متلک موتورسیکلت و مخفیگاه مورد نظر شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی نسبت به توقیف آن اقدام کردند و در بررسی کارشناسان مشخص گردید موتورسیکلت فاقد مدارک مثبته گمرکی بوده و قاچاق می‌باشد.

سرپرست فرمانده انتظامی گناوه با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیفی را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله تحویل مرجع قضائی شد.