به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان گلستان با بیان اینکه توسعه بدون برنامه و نقشه راه به مقصد نمیرسد، اظهار کرد: یکی از مشکلات ریشهای کشور و استان، فقدان اطلاعات دقیق و قابل اتکاست؛ بهگونهای که گاه چند دستگاه، آمارهای متفاوتی ارائه میدهند و همین موضوع موجب انحراف در تصمیمسازیهای کلان میشود.
وی افزود: تصمیمگیری بر مبنای آمار نادرست، پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی دارد؛ نمونه آن در حوزه یارانهها، انرژی و توزیع منابع مشهود است، جایی که ناترازیها موجب شده عدالت در تخصیص منابع محقق نشود و اقشار ضعیف بیشترین آسیب را ببینند.
استاندار گلستان با تأکید بر نقش دادههای مکانی در اصلاح این روند گفت: همکاری همه دستگاهها با سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمان نقشهبرداری کشور برای ارائه اطلاعات دقیق، ضرورتی اجتنابناپذیر است و هیچ مدیری حق ندارد در ارائه دادهها خساست به خرج دهد.
طهماسبی با اشاره به موضوع فرونشست زمین در گلستان گفت: استان گلستان در زمره استانهای دارای خطر فرونشست است و این مسئله ارتباط مستقیمی با مصرف بیرویه منابع آب، بهویژه در بخش کشاورزی دارد؛ ادامه این روند، آینده زیستمحیطی و معیشتی استان را تهدید میکند.
وی تغییر الگوی توسعه استان را ضروری دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع آب و شرایط اقلیمی، راهی جز حرکت به سمت گردشگری، اقتصاد دریامحور، انرژیهای نو و سرمایهگذاریهای دانشبنیان نداریم. گلستان ظرفیتهای کمنظیری دارد اما تاکنون از آنها بهدرستی استفاده نشده است.
استاندار گلستان با اشاره به نابرابریهای موجود در بهرهمندی استانهای ساحلی از مزایای دریا اظهار کرد: در حالی که برخی استانهای همجوار از تمام ظرفیتهای ساحلی برخوردارند، گلستان عملاً از بسیاری از این امتیازات محروم مانده و این موضوع باید بهطور جدی در سطح ملی پیگیری شود.
طهماسبی از حمایت جدی مدیریت استان از سرمایهگذاران خبر داد و گفت: مجوزهای بدون نام، پنجره واحد سرمایهگذاری و اطلس سرمایهگذاری استان فعال شده و سرمایهگذاران بدون نیاز به منابع دولتی میتوانند در حوزههایی مانند گردشگری، انرژی خورشیدی، کشاورزی گلخانهای و اقتصاد دریامحور ورود کنند.
وی تأکید کرد: سرمایهگذار بیش از هر چیز به هماهنگی، همگرایی و سرعت در صدور مجوزها نیاز دارد و هیچ توجیهی برای معطل ماندن پروندهها در دستگاههای اجرایی وجود ندارد؛ تأخیر در پاسخگویی، بهمنزله تضییع حقوق مردم و سرمایهگذاران است.
استاندار گلستان با اشاره به اقدامات عمرانی دولت در استان گفت: در یک سال اخیر، صدها کیلومتر راه اصلی ارتقا یافته، صدها روستا آسفالت شده و دهها مدرسه جدید احداث و تحویل آموزشوپرورش شده است؛ این اقدامات در شرایط محدودیت منابع، نشاندهنده عزم جدی دولت برای توسعه استان است.
طهماسبی انسجام اجتماعی و وحدت اقوام در گلستان را سرمایهای بزرگ دانست و افزود: علیرغم ناترازیها و عقبماندگیهای تاریخی، مردم گلستان با حفظ آرامش و وفاق، همراه نظام و دولت بودهاند و این ظرفیت باید با عدالت، پاسخگویی و خدمت صادقانه حفظ شود.
وی با تأکید بر مسئولیتپذیری مدیران گفت: مدیریت امروز، جهاد است و مدیران باید با احساس مسئولیت، شفافیت و پاسخگویی، در میدان خدمت به مردم حاضر باشند؛ چرا که توسعه واقعی از دل اعتماد عمومی و کار بیوقفه برای مردم شکل میگیرد.
گرگان- استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر دادههای دقیق و بهروز، گفت: نبود آمار واحد و شفاف، یکی از گرههای اصلی توسعهنیافتگی است.
