غلامی: توانمندسازی بانوان، موتور محرک جریان فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، فریده غلامی عصر یکشنبه در جلسه شورای راهبری بانوان با اشاره به فعالیت‌های گسترده شورای راهبری بانوان در این شهرستان، اظهار کرد: این شورا تلاش می‌کند با آموزش هدفمند و شبکه‌سازی مؤثر، زمینه حضور فعال بانوان در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند؛ چراکه پیشرفت جامعه بدون مشارکت آگاهانه زنان محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به محورهای اصلی فعالیت بانوان، افزود: یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها، نهضت قرآنی است که با رویکردی مردمی و خانوادگی دنبال می‌شود و محدود به مؤسسات قرآنی نیست، بلکه سبک زندگی قرآنی را در بطن خانواده‌ها و جامعه ترویج می‌دهد.

غلامی ادامه داد: تشکل‌های مذهبی شامل هیئات، مداحان و فعالان فرهنگی نیز نقش مهمی در مناسبت‌های مذهبی همچون محرم، صفر، ایام فاطمیه و ماه مبارک رمضان ایفا کرده‌اند و مراسم‌های هفتگی این تشکل‌ها، جریان فرهنگی پویایی را در سطح شهرستان ایجاد کرده است.

رابط بانوان سازمان تبلیغات اسلامی گرگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جوانی جمعیت و خانواده، اظهار کرد: با توجه به کاهش نرخ جمعیت، آموزش‌های مرتبط با ازدواج، خانواده و فرزندآوری با همکاری مؤسسات فرهنگی، به‌ویژه در حاشیه شهر و روستاها، در حال اجراست.

وی در ادامه به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: در این حوزه، دوره‌های آموزشی تربیت مربی برگزار شده که تاکنون ۵۵ نفر آموزش دیده‌اند و هم‌اکنون ۳۲ مربی آماده فعالیت عمومی در شهرستان گرگان هستند.

غلامی با اشاره به حوزه رسانه و آموزش بانوان افزود: در قالب رویدادهای آموزشی و رسانه‌ای، بانوان فعال فرهنگی در حال توانمندسازی هستند تا بتوانند نقش مؤثرتری در جریان‌سازی فرهنگی ایفا کنند.

وی همچنین به فعالیت بنیاد نوجوانان و طرح «دختران حاج قاسم» اشاره کرد و گفت: این طرح با استقبال خوب نوجوانان همراه بوده و در کنار آن، حضور پررنگ مبلغات در مناسبت‌هایی مانند اعتکاف، نقش مهمی در هدایت فرهنگی نوجوانان و جوانان ایفا کرده است.

رابط بانوان سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان تأکید کرد: همسران روحانیون، مبلغات و بانوان فعال مسجدی، ستون‌های استوار این جریان فرهنگی هستند و با همکاری و هم‌افزایی آنان، می‌توان یک حرکت عظیم فرهنگی و ارزشی را در سطح شهرستان گرگان رقم زد.

