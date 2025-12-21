جلسه معارفه معاون آموزشی وزارت بهداشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، جلسه معارفه دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه با حضور دکتر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، و مدیران مراکز، دفاتر و ادارات کل این معاونت در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.

پیش از این با استعفای دکتر جلیل حسینی، معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت، دکتر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت با حفظ سمت، سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت. در این جلسه، دکتر چنگیز به عنوان معاون جدید آموزشی وزارت بهداشت معرفی شد و رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت از بخش‌های کلیدی و راهبردی این وزارتخانه به شمار می‌رود که مسئولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر آموزش علوم پزشکی کشور را بر عهده دارد و نقشی تعیین‌کننده در تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی، توسعه آموزش‌های نوین و پاسخ‌گویی نظام سلامت به نیازهای حال و آینده جامعه ایفا می‌کند.

دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، روز ۲۷ آذرماه سال جاری، دکتر طاهره چنگیز را به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرده بود.