پردل: ۵۰ هزار نفر در آستانه اشرفیه تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق پردل عصر یکشنبه در نشست با رسانهها با بیان اینکه در طول ۳۰ سال خدمت در سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: همواره خدمت به مردم را نعمتی بزرگ و ذخیرهای برای آخرت دانستهام و در این مسیر تلاش کردهام پروژههای عمرانی و خدماتی متعددی را به سرانجام برسانم.
رئیس اداره تأمین اجتماعی آستانه اشرفیه با اشاره به ساخت و تحویل ساختمان جدید درمانگاه و شعبه مجهز در این شهر افزود: این مجموعه دارای آزمایشگاه، داروخانه، پزشکان عمومی و تخصصی و بخش دندانپزشکی است و نوبتدهی آن بهصورت اینترنتی انجام میشود.
وی تصریح کرد: این درمانگاه از سطح یک به سطح ۲ ارتقا یافته و توسعه آن در دستور کار قرار دارد.
پردل با بیان اینکه شعبه آستانه اشرفیه نیز از تیپ ۴ به تیپ ۳ ارتقا یافته است، گفت: ظرفیت تبدیل این شعبه به تیپ ۲ نیز وجود دارد و این ارتقا در راستای افزایش کیفیت خدمات بیمهای انجام شده است.
وی با اشاره به آمار بیمهشدگان و مستمریبگیران شهرستان افزود :۳۵ هزار و ۲۲۷ نفر بیمهشده و ۱۳ هزار و ۴۸۲ نفر مستمریبگیر اصلی و تبعی تحت پوشش هستند که در مجموع ۴۸ هزار و ۷۰۹ نفر از جمعیت ۱۰۸ هزار نفری شهرستان را شامل میشود.
پردل با بیان اینکه نسبت پشتیبانی در استان گیلان به ازای هر سه بیمهشده یک بازنشسته است، اظهار کرد: این موضوع به ساختار جمعیتی استان و پیر بودن آن برمی گردد.
وی با اشاره به چالشهای مالی صندوق تأمین اجتماعی ماهانه باید ۶۳ میلیارد تومان در شهرستان وصول شود، افزود: در حالی که ۱۱۵ میلیارد تومان پرداختی داریم و این نشاندهنده کاهش منابع نسبت به مصارف است. همچنین ۲۶ میلیارد تومان مطالبات معوقه از ۹۰۰ کارگاه وجود دارد.
پردل با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در راستای تحول و توسعه، اجرای بیست طرح تحولآفرین را در دستور کار دارد، ادامه داد: با اجرای این طرحها، بیمهشدگان شهرستان آستانه اشرفیه قادر خواهند بود در دیگر شهرستانها نیز از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهرهمند شوند.
وی گفت: این طرحها با هدف ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل دسترسی بیمهشدگان و افزایش رضایت آنان طراحی شده است.
