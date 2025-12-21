عملیات بازگشایی مسیر منطقه ۱۴ روستای میناب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارندگیهای اخیر و خسارات واردشده به راههای ارتباطی، برق و اینترنت منطقه چهارده روستا بخش سندرک، رادمهر با حضور میدانی در منطقه، ضمن بررسی مشکلات از نزدیک، دستور بازگشایی کامل مسیر این روستاها را صادر کرد.
وی با حضور در این مناطق، از روستاهای آسیبدیده ناشی از بارندگیهای اخیر بازدید کرد. این بارشها موجب تخریب راههای ارتباطی، قطعی برق و اختلال در شبکه اینترنت در این منطقه شده بود.
رادمهر پس از بررسی میدانی شرایط، ضمن گفتوگو با اهالی و استماع مطالبات آنان، دستورات لازم را در محل صادر کرد و تأکید نمود با بسیج تمامی امکانات، مسیر ارتباطی چهارده روستا از توابع بخش سندرک با سرعت در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی خواهد شد.
این بازدید میدانی و اعلام زمان مشخص برای بازگشایی مسیر، امیدواری و رضایتمندی اهالی منطقه را در پی داشت.
نظر شما