به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر، در حاشیه بازدید از محل اسکان زنان باردار مناطق روستایی و صعب‌العبور شهرستان میناب، با قدردانی از اقدامات مرکز بهداشت و تلاش‌های تیم سلامت، این اقدام را نمونه‌ای موفق از مدیریت میدانی بحران دانست و گفت: سلامت مادران و نوزادان خط قرمز مدیریت شهرستان است و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به حمایت و همراهی کامل در این مسیر هستند.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید و سیلاب، افزود: در شرایطی که احتمال انسداد راه‌های ارتباطی وجود دارد، اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه برای حفظ جان مادران باردار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

حمیدرضا بهزادی رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب نیز با اشاره به ضرورت اقدامات پیشگیرانه در شرایط بحرانی، گفت: با توجه به مخاطرات ناشی از بارندگی‌های شدید، مرکز بهداشت میناب با رویکردی پیشگیرانه و در راستای صیانت از سلامت مادران و نوزادان، نسبت به شناسایی، انتقال و اسکان ایمن زنان باردار مناطق صعب‌العبور اقدام کرده است.

بهزادی افزود: در محل اسکان، خدمات کامل رفاهی و بهداشتی از جمله اسکان مناسب، تغذیه رایگان شامل صبحانه، ناهار و شام، ویزیت متخصص، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی به مادران باردار و یک نفر همراه هر مادر ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: تأمین امنیت جانی مادران باردار در شرایط بحرانی یکی از اولویت‌های اصلی نظام سلامت است و این اقدام با تلاش شبانه‌روزی تیم سلامت و همکاری فرمانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌خوبی محقق شده است.

بدر پی بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب اخیر و با هدف حفظ و ارتقای سلامت مادران باردار و نوزادان، محل اسکان موقت زنان باردار منتقل‌شده از مناطق روستایی و صعب‌العبور بن‌در، زرتوجی، کریان، مجتمع امام، اودوئی، سندرک، توکهور و هشت‌بندی، با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب، معاونان فرماندار و مدیران حوزه سلامت، مورد بازدید و ارزیابی میدانی قرار گرفت.