کشف بیش از ۵ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۶۷ متهم و معتاد در جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی، اظهار کرد: با هدف اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله قاطع با عرضه و توزیع مواد مخدر و حفظ آرامش و امنیت شهروندان و گردشگران، دومین مرحله طرح آرامش در شهر با بهرهگیری از توان عملیاتی و اطلاعاتی پلیس در شهر و مبادی ورودی اجرا شد.
او افزود: پاکسازی پارکها، تفرجگاهها، اماکن عمومی و نقاط آلوده، برخورد با خردهفروشان مواد مخدر، جمعآوری معتادان متجاهر و جلوگیری از ورود محمولههای مواد مخدر به کیش در ۷۲ ساعت، مهمترین اهداف اجرای طرح بود.
سرهنگ قاسمی، تصریح کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، نظارت های محسوس و نامحسوس و برپایی گشتهای هدفمند، موفق به کشف بیش از ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر در کیش و دستگیری ۵ نفر از خردهفروشان شدند.
او افزود: در جریان اجرای طرح ۶۲ معتاد متجاهر، افراد بیخانمان در شهر، پارکها و اماکن عمومی جمعآوری و با هدف پایش مبادی ورودی کیش، مأموران پایگاه شهید سید نورخدا موسوی با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه خودرو حامل مواد مخدر را شناسایی و توقیف کردند و در بازرسی از آن، ۳ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد.
سرهنگ قاسمی، خاطرنشان کرد: یک متهم نیز در این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با تأکید بر اینکه پاکسازی مستمر پارکها، تفرجگاهها و فضاهای عمومی، مقابله با خردهفروشان و پایش دقیق مبادی ورودی نقش مهمی در ارتقای احساس امنیت، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حفظ چهره شهری کیش دارد، تصریح کرد: اجرای طرح آرامش در شهر هدفمند و مستمر اجرا می شود.
او از ساکنان و گردشگران خواست با مشارکت و همکاری مؤثر، هرگونه اطلاعات درباره فعالیت سوداگران مرگ و تهیه و توزیع و فروش مواد مخدر یا سایر جرائم را به کارشناسان مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
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