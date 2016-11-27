دستگیری سوداگران مرگ در دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید عالی پور امروز در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از حمل و توزیع موادمخدر توسط دو قاچاقچی، با یک دستگاه خودرو پراید از بخشهای همجوار به داخل شهر دهلران مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اضافه کرد: پلیس با همکاری منابع اطلاعاتی خود نسبت به کنترل محورهای ورودی به شهرستان اقدام و درنهایت خودوری قاچاقچیان شناسایی و متوقف شد.

این مقام مسئول افزود: در بازرسی ماموران از خودرو مقدار قابل توجهی مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط گردید.

"سرهنگ عالی پور" در ادامه خاطر نشان کرد: متهمان پس از دستگیری با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان تاکید کرد :از شهروندان گرامی و مردم فهیم دهلران تقاضا کرد درباره اقدامات افراد سودجو از طریق تلفن ۱۱۰، بستر گسترش پدیده شوم موادمخدر در سطح جامعه را از بین برده و محیطی نا امن تر از گذشته، برای فعالیت های شوم و نابهنجار سوداگران مرگ فراهم آورند.