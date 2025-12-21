برداشت غیرمجاز آب زیرزمینی تهدیدی جدی برای آینده استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان کرمانشاه عصر یکشنبه، با حضور مدیران عضو برگزار شد و در آن، وضعیت منابع آبی، پیامدهای تداوم خشکسالی و راهکارهای مدیریت مصرف آب به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به تداوم خشکسالی‌ها و کاهش نگران‌کننده حجم آب سدها و افت سطح آب‌های زیرزمینی اظهار کرد: متأسفانه برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجاز منابع ارزشمند آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی، موجب کاهش شدید سطح دسترسی به این منابع شده و بسیاری از دشت‌های حاصلخیز استان را در معرض فرونشست و خشک شدن قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه این روند تهدیدی جدی برای آینده استان محسوب می‌شود، افزود: برداشت‌های غیرقانونی آب زیرزمینی تنها یک تخلف ساده نیست، بلکه خیانتی آشکار به نسل آینده کشور است که پیامدهای آن سال‌ها باقی خواهد ماند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه همچنین به مشکلات موجود در حوزه تأمین آب شرب شهرها و روستاهای استان اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه در زمینه تأمین آب شرب پایدار با دشواری‌ها و چالش‌های متعددی مواجه است و تداوم وضعیت فعلی، این مشکلات را تشدید خواهد کرد.

وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بر اساس این برنامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است در زمینه افزایش بهره‌وری آب و ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر و متناسب با اقلیم کشور اقدام کند و این موضوع باید با جدیت در استان دنبال شود.

لزوم اصلاح الگوی کشت و روش‌های آبیاری

به گزارش خبرنگار مهر، نجفی یکی از راهکارهای اصلی کاهش مصرف آب را اصلاح الگوی کشت دانست و بیان کرد: تعریف الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و سازگار با کم‌آبی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و جهاد کشاورزی باید هرچه سریع‌تر بازنگری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.

وی با انتقاد از تداوم روش‌های سنتی آبیاری افزود: بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و در شرایط تداوم خشکسالی و کاهش شدید بارندگی‌ها، گسترش کشت‌های آب‌بر و استفاده از روش‌های سنتی آبیاری، بحران کم‌آبی را تشدید می‌کند و باید متوقف شود.

تأکید بر انسداد چاه‌های غیرمجاز

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با قدردانی از قاطعیت شرکت آب منطقه‌ای استان در انسداد چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند گفت: با توجه به شرایط موجود، برداشت و مصرف آب در بخش کشاورزی باید کاملاً ضابطه‌مند شود و روند انسداد چاه‌های غیرمجاز با همین شتاب ادامه یابد.

وی تأکید کرد: مصرف آب چاه‌های مجاز نیز باید از طریق نصب کنتورهای هوشمند به‌صورت دقیق کنترل شود تا امکان مدیریت اصولی منابع آب فراهم شود.

در ابتدای این نشست، گزارش پیشرفت طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی استان توسط شرکت آب منطقه‌ای ارائه شد و سپس فرماندار شهرستان اسلام‌آباد غرب و مدیریت منابع آب این شهرستان گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی ارائه کردند.

همچنین گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان درباره اقدامات صورت‌گرفته و میزان پیشرفت برنامه‌ها مطرح شد و در ادامه، با تقدیر از ایجاد مرکز ثبت دیسپچینگ مصرف چاه‌های دارای کنتور هوشمند، بر راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این مرکز تأکید شد.

در بخش پایانی نشست نیز دانشگاه رازی گزارشی از نحوه مدیریت منابع آب در کشورهای توسعه‌یافته و برنامه‌های پیشنهادی خود به سازمان‌های آبفا، آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی برای مدیریت بهینه منابع آبی ارائه کرد.