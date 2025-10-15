به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاصمند بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک مدیران شرکت آب منطقهای و سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار کرد: پیشبینی بارشهای پاییز امسال کمتر از حد نرمال است و در صورت استمرار این وضعیت، تأمین آب اراضی پاییندست سدها با مشکل روبهرو میشود.
وی افزود: بارشهای سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۳۴ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۲۲ درصد کاهش یافته و آثار خشکسالی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در سال آینده آشکارتر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان با اشاره به اهمیت تشکیل تشکلهای آببران در دشتهای استان، اجرای الگوی کشت، نصب کنتورهای هوشمند، انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از برداشتهای بیرویه را راهکارهای اساسی مدیریت منابع آبی برشمرد و گفت: تحقق کشاورزی سودآور و پایدار نیازمند همکاری نزدیک جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای است.
اخلاصمند آموزش و اطلاعرسانی به کشاورزان را ضروری دانست و افزود: باید با ترویج مشارکت در برنامههای مدیریت آب، کشاورزان را نسبت به کمبود منابع آبی و ضرورت صرفهجویی آگاه کنیم.
لزوم جایگزینی محصولات کمآببر با محصولات پرمصرف
در این نشست رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان نیز بر لزوم توجه به اقلیم در تدوین الگوی کشت استانها تأکید کرد و گفت: کشت محصولات پرمصرف خارج از ظرفیت منابع آبی استان باید محدود شود و محصولات کمآبطلب با بهرهوری بالا جایگزین شوند.
رضا بهراملو با اشاره به سهم ۲۸.۵ درصدی بخش کشاورزی در اشتغال استان اظهار کرد: اجرای الگوی کشت دستوری موفق نیست و باید از طریق آموزش و ترویج، کشاورزان نسبت به اصلاح روشهای سنتی و کاهش مصرف آب متقاعد شوند.
وی نصب کنتورهای هوشمند را تنها راه کنترل منابع آب زیرزمینی دانست و افزود: با این اقدام میتوان از کشتهای دوم و برداشتهای غیرمجاز جلوگیری کرد.
بهراملو همچنین گفت: همدان با وجود محدودیتهای آبی، به توسعه گلخانهها با رویکرد دانشبنیان ادامه میدهد و احداث گلخانهها تنها در اراضی آبی و با استفاده از آب چاههای مجاز انجام میشود.
