به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی بعد از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه سازگاری با کمآبی استان که با حضور سرپرست معاونت اقتصادی استانداری و مدیران دستگاههای مختلف برگزار شد، با تقدیر از عملکرد شرکت آب منطقهای اظهار کرد: کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ در زمره استانهای پیشتاز در مسدودسازی چاههای غیرمجاز قرار گرفت و این اقدام حاصل هماهنگی و تلاش جمعی مجموعههای اجرایی استان است.
وی با اشاره به حمایتهای مردمی از روند انسداد چاههای غیرمجاز افزود: مشارکت مردم در این فرآیند چشمگیر بود و همین همراهی سبب شده برنامه انسداد چاهها در سال جاری با شتاب و قدرت بیشتری دنبال شود. به گفته وی، انسداد این چاهها مانع از هدررفت حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی شده و ۱۱ میلیون مترمکعب دیگر نیز از طریق اصلاح پروانهها و کنترل برداشتها حفظ شده است.
نجفی همچنین از عملکرد شرکت آبفای استان قدردانی کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ کرمانشاه با چالشهای جدی در تأمین آب آشامیدنی روبهرو بود اما با اصلاح خطوط انتقال، مدیریت برداشت و اقدامات فنی انجامشده، تأمین آب شرب در سطح استان بهویژه در کلانشهر کرمانشاه بدون تنش انجام شد.
وی انتقال پساب به صنایع آببر شرق استان را پروژهای بسیار مهم دانست و توضیح داد: سالانه بیش از ۲۸ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی از طریق چاههای فلمن برای صنایع شرق استان برداشت میشود که معادل ظرفیت یک سد است و ادامه این وضعیت خطر فرونشست زمین را در پی دارد. او طول خط انتقال پساب را ۳۴ کیلومتر اعلام کرد و افزود: رایزنیها برای اخذ مجوز بخشهایی از مسیر در حال نهایی شدن است و پروژه با تأمین اعتبار بخش خصوصی به سرعت اجرا خواهد شد.
در ادامه نشست، قباد شعبانی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری با تقدیر از اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت از منابع آبی و احیای تالابها گفت: مردم از بازسازی تالابها و سرابها خرسندند و این نتیجه اجرای برنامههای انسداد چاههای غیرمجاز است. وی جایگزینی پساب با آب زیرزمینی در صنایع را اقدامی مهم و آیندهنگرانه در مدیریت منابع آب دانست.
شعبانی با بیان ضرورت تعیین عادلانه نرخ آببها برای صنایع اظهار کرد: صنایع استان انتظار دارند هزینه آب در کرمانشاه متناسب با نرخ استانهای همجوار تعیین شود. در پایان جلسه مقرر شد کمیتهای با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل و نرخ آببهای صنعتی پس از بررسی الگوهای سایر استانها تعیین شود.
