به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ترکاشوند با اشاره به انسداد ۳۸ حلقه چاه غیرمجاز طی یک هفته گذشته اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای برنامههای مدیریت خشکسالی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۶۱ حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان مسدود شده که صرفهجویی حدود ۶۰ هزار مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی را به همراه داشته است.
به گفته مسئول منابع آب تویسرکان، از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۸۸۴ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان پر و مسلوبالمنفعه شده که عمق تجمعی آنها بیش از ۱۵ کیلومتر بوده و با این اقدام، حدود ۱۲ میلیون مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفهجویی شده است.
وی با تأکید بر تداوم شرایط خشکسالی در استان همدان افزود: مقابله با برداشتهای غیرمجاز تنها بخشی از مدیریت منابع آب است و اجرای این طرح با جدیت ادامه خواهد داشت. ترکاشوند تأمین آب پایدار را نیازمند مشارکت مردم و کشاورزان دانست و بر لزوم استفاده از شیوههای نوین آبیاری و رعایت الگوی مصرف تأکید کرد.
ترکاشوند در پایان یادآور شد: حفاظت از منابع آب وظیفهای همگانی است و اصلاح الگوی مصرف ضرورتی حیاتی برای آینده شهرستان و استان محسوب میشود.
